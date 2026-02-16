Los médicos secundan de forma "masiva" la huelga en los centros de salud y hospitales de Sevilla

El primer día de la huelga en España de facultativos ha tenido un seguimiento "masivo" en los centros de salud y hospitales de Sevilla. El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha confirmado en una comparecencia ante los medios en el Hospital Virgen del Rocío que durante esta primera jornada el Hospital Virgen Macarena ha contado con menos del 50% de su plantilla y en la Atención Primaria las ausencias han sido de carácter masivo.

Este lunes, los médicos españoles vuelven a la carga para denunciar, una vez más, su malestar con la modificación del Estatuto Marco que ha propuesto el Ministerio de Sanidad. Se trata de la cuarta convocatoria a huelga en menos de un año, y el primer parón indefinido desde 1995. Los médicos estarán llamados al paro una semana al mes hasta que no se llegue a un acuerdo con la cartera de Mónica García.

Desde el SMA secundan que este primer día de huelga en lo que va de año ha tenido un seguimiento "altísimo". Esta semana están llamados a la huelga 30.000 facultativos a nivel andaluz y alrededor de 7.000 en la provincia de Sevilla. "A las personas en huelga hay que sumar los compañeros que estén de libre disposición, que tengan días de asuntos propios, que sean salientes de guardia, incluso los mínimos, con lo cual el seguimiento es bastante mayor y en primaria el seguimiento es masivo en Sevilla", apunta Olga Rufo, presidenta del Sindicato Médico de Sevilla.

La última convocatoria, que tuvo lugar entre el 9 y el 12 de diciembre del año pasado, tuvo un gran impacto en los hospitales y centros de salud. Según la Consejería de Sanidad, en Andalucía se suspendieron más de 308.000 consultas médicas, 18.200 pruebas diagnósticas y 4.000 intervenciones quirúrgicas.

Desde el Sindicato Médico Andaluz, defienden que vuelven a este escenario de huelga porque la situación del colectivo es “insostenible” y hablan de condiciones laborales de “precariedad absoluta” derivada de no contar con una capacidad de negociación efectiva ante la administración.

Entre las principales reivindicaciones tiene especial redundancia la gestión de las guardias obligatorias. "Tenemos una jornada de guardia obligatoria que está pagada por debajo del valor de la hora ordinaria, que en la práctica supone que estamos obligados a hacer 50, 60, 70 horas a la semana", sostiene el presidente del SMA.

Los médicos -y todo facultativo que pertenezca a la categoría A1- vuelven a protestar por sus condiciones laborales en la sanidad pública después de la sonada huelga el pasado mes de diciembre. El motivo del parón es el mismo que la última vez: reclamar un Estatuto Marco propio, una línea directa de negociación con el Ministerio exclusiva para la categoría de facultativos y, por lo tanto, excluyente para otros cuerpos sanitarios como enfermeros o auxiliares.

"Ahora mismo, tal y como está el estatuto, no tenemos capacidad de negociación y tampoco un marco regulatorio propio que recoja la singularidad de nuestros papeles y de nuestras funciones en el sistema sanitario. Además, la figura del facultativo, del médico, está cada vez más devaluada con una tendencia progresiva que a transferir nuestras funciones a otras categorías profesionales, con una sobrecarga laboral inasumible, con unas condiciones de jubilación que cuando el médico llega a su edad de retirarse ha hecho casi dos veces la jornada laboral que ha hecho cualquier otro trabajador", denuncia Ojeda.

En esta batalla abierta entre la cartera de Mónica García y los sindicatos a nivel nacional, también se ha convocado una manifestación para el próximo miércoles 18 de febrero. En Sevilla, los médicos se citarán en la explanada del Hospital Universitario Virgen del Rocío y concluirá ante la Delegación del Gobierno en Sevilla, en la Plaza de España (Torre Sur).

"No hay más que ver nuestras manifestaciones, no hay más que ver la afluencia masiva de compañeros jóvenes, sobre todo que salen a la calle, muchas mujeres, muchas compañeras con sus hijos con el carrito, para darse cuenta de que la situación es insostenible y de que nos estamos quedando sin médicos en la sanidad pública", reivindica el portavoz del sindicato médico.

Durante la última manifestación a nivel nacional el pasado 11 de diciembre, el Ministerio de Sanidad dio un paso adelante en la negociación con los sindicatos agendando un nuevo encuentro para el pasado 17 de diciembre, aunque dicha reunión no supuso avances significativos y no trascendió.

Ahora, los médicos denuncian que el Ministerio haya cerrado la vía de comunicación con los sindicatos. "Ante la negativa expresa del Ministerio a sentarse con nosotros, tanto por la ministra como por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que nos ha dicho expresamente que no va a hablar con nosotros, porque su único interlocutor es la mesa del ámbito donde no estamos representados nosotros, desde luego en esas condiciones no nos dejan otra opción que salir a la calle, que manifestarnos y que hacer huelga de manera indefinida hasta que esto termine".

Las guardias: el eje de la denuncia y la negociación

Las guardias acaparan el protagonismo de las reivindicaciones de los facultativos. El presidente del SMA defiende que los sueldos de los médicos del Sistema Nacional de Salud están muy por debajo de lo que cobra un médico en la sanidad privada o en otros países de la Unión Europea, y que se compensa con las guardias. "Es un recurso barato para conseguir médicos a bajo coste para la sanidad pública, es un recurso al que ningún partido en realidad quiere renunciar, porque ni la ministra está dispuesta a replantearse la obligatoriedad de las guardias ni tampoco las autonomías están dispuestas a replanteárselo, es decir que en este sentido PP y PSOE están haciendo exactamente la misma estrategia y están aprovechando el recurso de la guardia obligatoria como forma de tener médicos a bajo coste", sentencia.

En este sentido, la representante del sindicato médico sevillano también señala la duración de las guardias, que sumado a la jornada laboral alcanzan las 24 horas en activo a un médico. "¿En qué otro oficio se ha visto que se trabaje durante 24 horas seguidas? Así, el que sale perdiendo siempre será el paciente", abunda.

"Estar así dos y tres veces a la semana no es sostenible. Y esto va peor porque los médicos jóvenes ya no están por aguantar esto. Lo que quieren es irse, también quieren calidad de vida. Nosotros somos trabajadores, pero también tenemos que vivir. Y en las condiciones en las que estamos y con la ley que nos rige ahora mismo no es posible porque los médicos han cambiado, los pacientes han cambiado, todo ha cambiado", insiste Olga Rufo.