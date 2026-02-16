Oleada de robos en coches en Santa Clara y San Pablo en Sevilla: los vecinos piden más policía
Aumentan los robos en vehículos y actos vandálicos en San Pablo-Santa Justa. Los vecinos piden medidas urgentes
La inseguridad en Sevilla vuelve a encender las alarmas en los barrios del Polígono de San Pablo y Santa Clara, donde los vecinos denuncian una reciente oleada de robos en vehículos, actos vandálicos y hasta intentos de robo en viviendas. La asociación vecinal Gran Vía-Santa Clara advierte de un aumento de estos incidentes y reclama medidas urgentes ante una situación que, aseguran, se ha intensificado en las últimas semanas.
Así lo manifiestan desde la asociación vecinal Gran Vía-Santa Clara. Su presidenta habla también de intentos de robos en viviendas de la zona.
Robos en vehículos en Santa Clara
Sin ir más lejos, en la madrugada de este lunes se han registrado, al menos, dos de estos robos tras la rotura de las lunas de los vehículos, como ha informado uno de los propietarios del turismo, que estaba estacionado entre las calles Villas de Cuba y Macedonia.
Otro vecino de Santa Clara, con quien ha contactado Europa Press, señala daños continuos en vehículos aparcados en su calle, próxima al parque de La Pradera; en este caso, la acción respondía más a un acto vandálico que a un intento de robo. "Me encontré con muchos espejos retrovisores casi arrancados y algunas ruedas pinchadas".
Botellonas y vandalismo en el Parque La Pradera
"Hay fines de semana que son una locura, e incluso ha habido noches en las que hemos visto bicicletas de alquiler de Sevici ardiendo y contenedores de basura volcados, sin olvidar la suciedad y el ruido provocado que generan las botellonas", añade.
Los vecinos lamentan que las reuniones con el Distrito San Pablo-Santa Justa no estén dando los resultados esperados, solicitan una mayor presencia policial en la zona y no descartan movilizaciones. Entre las reclamaciones, el hecho de que "el Parque La Pradera NO se cierra a las 22 horas en invierno o a medianoche en verano como indica la propia Ordenanza Municipal. Esta medida es importante, ya que es la nueva zona de botellona tras las batidas policiales en Fuerte de Navidad".
