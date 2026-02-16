Los propietarios de construcciones ilegales de Dos Hermanas responden a la investigación de la Guardia Civil: "Nos han abandonado durante años"

Los parcelistas de Dos Hermanas investigados por la Guardia Civil por construcciones irregulares han culpado al Ayuntamiento de Dos Hermanas de lo ocurrido. El abogado José Antonio Cumplido, a través de un comunicado al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, ha realizado algunas aclaraciones con respecto a las diligencias practicadas por el Instituto Armado en contra de sus representados.

Cabe recordar que la pasada semana, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Sevilla llevó a cabo la denominada operación Nessil, en la que habría descubierto "un amplio entramado de parcelaciones ilegales en suelo rústico protegido en el término municipal de Dos Hermanas". Esta se saldó con la investigación de 115 vecinos por un presunto delito contra la ordenación del territorio".

Según el Instituto Armado, la investigación comenzó a finales del año 2024 tras tener conocimiento la Guardia Civil de la formación de un nuevo asentamiento urbanístico de aproximadamente 120.000 m², subdividido en 236 parcelas ubicadas en suelo rústico preservado. A raíz de esta primera línea de investigación, la Guardia Civil realizó inspecciones y comprobaciones in situ, toda vez que dicha segregación urbanística había sido realizada mediante Acta Notarial privada, dificultando mediante dicho acto la identificación de los titulares de las parcelaciones.

El letrado que defiende a la mayoría de parcelistas ha explicado que "los asentamientos son conocidos por el Ayuntamiento de Dos Hermanas desde hace tiempo, varios años, para ser más precisos", explica. En este tiempo, el consistorio nazareno "ha tenido siempre una actitud pasiva y callada ante cualquier eventual disciplina urbanística". Consultado por este periódico, el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha asegurado que por el momento no harán declaraciones sobre un tema que está judicializado.

El letrado apunta que los suelos no están catalogados como de "especial protección". "El PGOU de Dos Hermanas categoriza el suelo rústico como de "huerta familiar", por lo que no estamos ante un suelo de protección especial que no pueda ser legalizado con los instrumentos que nos permite la LISTA -Ley 7/2021 de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. y su reglamento de desarrollo-", señala el comunicado.

El comunicado de los parcelistas apunta que el Ayuntamiento "ha desdeñado en todas las ocasiones las peticiones de reuniones que se le han pedido". El letrado se refiere a todas las que ha solicitado por "conducto reglamentario en el Registro General Telemático".

Asimismo, señala que hay un plan para la adecuación ambiental de estas parcelas desde junio de 2025. Ahí "se estructura perfectamente y se intenta regularizar dichas parcelaciones", reclama el letrado.

Al cierre de esta edición, el Ayuntamiento no se ha pronunciado oficialmente y cabe recordar que, en todo caso, operaría el silencio positivo en caso de no haber informe desfavorable. Por aplicación ley data del artículo 96.3. La redacción de dicho artículo es la siguiente: "Reglamentariamente se regulará el contenido y el procedimiento de aprobación del proyecto de urbanización, sin perjuicio de que los municipios mediante ordenanzas municipales puedan desarrollarlos. El procedimiento de aprobación requerirá trámite de información pública de forma simultánea a la notificación a los propietarios y demás interesados del ámbito. Será preceptivo el trámite de informes sectoriales cuando la legislación especial así lo determine expresamente o cuando el instrumento urbanístico hubiera expresado motivadamente esa condición. Se realizará consulta a las compañías suministradoras sobre la adecuación técnica del proyecto a las condiciones recogidas en el instrumento de ordenación. El plazo máximo para la aprobación del proyecto de urbanización será de tres meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración actuante. La falta de notificación de la resolución dentro del plazo indicado tendrá efecto estimatorio, salvo que se haya emitido algún informe vinculante en sentido desfavorable".

"El ayuntamiento les dio la espalda"

Según el comunicado emitido por el letrado, al Ayuntamiento de Dos Hermanas se le requirió "dos veces para que contestara a la petición de Plan parcial, haciendo caso omiso y dejando desamparados a cientos de familias en situación precaria que viven precisamente en esas construcciones que son "ilegales" y que no tienen alternativa ocupacional".

Cumplido apunta que, "inclusive, no se le traslada a los Juzgado, en las diferentes diligencias previas abiertas, ocultando todo esto o por lo menos no haciendo mención".

"Estamos hablando de un colectivo vulnerable, que son gente trabajadora, y que su situación es precaria", señala el letrado. "Poco a poco han podido ir pagando un plan parcial para vivir tranquilamente". Además, El Ayuntamiento les dio la espalda hasta tal punto que no dejaba que se empadronaran. Por lo que tuvimos que mantener el pasado viernes una entrevista personal con la Jefa de padrón y reprocharle que su actuación no era conforme a derecho y hacerla entrar en razón. Hasta que tuvo que virar y permitir el empadronamiento de estos vecinos.

"El ayuntamiento conocía, permitió y lo más importante se niega a legalizar la situación cuando es una obligación. Solo resta decir que hay un recurso contencioso administrativo interpuesto que ha recaído en la plaza 7 de la Sección Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Sevilla", señala el comunicado.

¿Allanamiento de morada por parte de la Guardia Civil?

El letrado apunta que esta operación "no es nueva y ya esta judicializada hace bastante tiempo". Además, "cabe recordar que hay una nulidad de actuaciones pendiente de resolver porque esta defensa sostiene que para entrar en una propiedad privada es necesario una orden de entrada y registro que no existió. Supone esto que esta parte deduzca contra la fuerza actuante un delito por allanamiento de morada. Todo ello registrado en un total de 61 videos".