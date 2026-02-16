Sevilla
El Puente del Cachorro sale del temporal "destrozado": enésima obra de urgencia que incluirá reasfaltado y nuevos toldos
En los próximos días comenzarán los trabajos de mejora de la calzada, luminaria, barandillas y acerado dentro de un plan de 10 millones de euros que alcanzará a una treintena de calles en Sevilla
La sucesión de borrascas se ha cobrado varias víctimas en la red de carreteras e infraestructuras de Sevilla. Una de las más importantes, que entra dentro del nuevo plan de choque anunciado este lunes por el alcalde con 10,3 millones de euros, es la afección al Puente del Cachorro. José Luis Sanz ha explicado este lunes que "está destrozado" y por ello se llevará a cabo una renovación integral que implicará un reasfaltado completo de la calzada. Además, los trabajos incluyen pintura y renovación de los actuales toldos, lo cual arrancará "muy pronto", al igual que una treintena de calles repartidas en los diferentes distritos de la capital.
Esta reforma del Puente del Cachorro o de la Expiración, según ha explicado el Ayuntamiento, consistirá concretamente en la sustitución de los toldos existentes, la renovación de la pintura en los mástiles de luminarias, la herrería del puente y sus barandillas, así como el adecentamiento de ambos acerados. "Desde 1992, desde su construcción, no se ha hecho algo de este tipo", ha asegurado Sanz.
Los primeros trabajos incluidos en el plan de mejora del asfalto comenzarán en los próximos días, si las condiciones meteorológicas lo permiten, y alcanzarán barrios de todos los distritos; desde el Casco Antiguo hasta Triana, Nervión, Macarena, Cerro-Amate o Los Remedios, entre otros. Estas obras se irán incrementando en las próximas dos semanas, siempre que la lluvia no haga acto de presencia. "El agua y el frío son enemigos del asfalto", ha afirmado el primer edil popular.
Como ha podido comprobar El Correo de Andalucía este lunes, tal como se observa en las imágenes, el firme presenta numerosos socavones y daños, incluso con parches de intervenciones anteriores en las que ya se han tenido que tapar agujeros.
Principales actuaciones de conservación en el Puente del Cachorro
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha ido acometiendo en los últimos años distintas intervenciones en el Puente del Cristo de la Expiración para frenar su deterioro y mejorar la seguridad y el confort de la circulación.
En febrero de 2018, Urbanismo ejecutó trabajos de conservación con la renovación de la pintura de las barandillas y reparaciones puntuales en el pavimento (reposición de losas y bordillos), con un coste estimado de 3.500 euros. En el caso de las barandillas, estos elementos presentaban un aspecto deteriorado como consecuencia de la eliminación de buena parte de la pintura producida en los últimos años, debido a su exposición al aire libre.
En 2020, se volvió a poner el foco en problemas visibles como roturas en la cubierta de sombra, descascarillado de pintura, zonas oxidadas y, sobre todo, el mal estado de las juntas de dilatación, afectadas por el intenso tráfico. La ingeniería sevillana Ayesa preparó un informe sobre el comportamiento de las lonas, mientras Urbanismo impulsó un proyecto para intervenir en las juntas. El 24 de mayo de 2020, se aprobó el proyecto de renovación de las juntas de dilatación, presupuestado en 96.677 euros, con obras por tramos y previsión de ejecución nocturna o en festivos.
Según explicó Urbanismo entonces, al tratarse de un tablero metálico con pronunciada pendiente se producen algunos deslizamientos de la capa de rodadura de hormigón asfáltico sobre la chapa, circunstancia esta que se ve acrecentada por el efecto de las altas temperaturas que se alcanzan en su superficie. Al margen de esta circunstancia, los desperfectos más importantes se apreciaban en las juntas de dilatación, observándose en algunos casos pérdidas de material entre la unión de la propia junta con la mezcla de la capa de rodadura, y en otros, condiciones de fijación insuficientes.
Y más recientemente, en mayo de 2022, Urbanismo inició trabajos de reasfaltado para corregir deformaciones puntuales del firme en el tramo de bajada sentido salida a Huelva. Esta obra se incluyó en el contrato de conservación y mantenimiento de pavimentos, con el objetivo de mejorar las condiciones de adherencia del pavimento e incrementar su resistencia, mediante un tratamiento específico con tres capas de aplicación en intervalos de 24 horas.
