Quirónsalud Infanta Luisa crea una "Escuela de Padres" para prevenir los problemas de salud mental en adolescentes

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, en Sevilla, pone en marcha la ‘Escuela de padres de adolescentes’, liderada por la responsable del Servicio de Psicología Clínica del centro, Raquel Calero, y dirigida a familias, educadores y profesionales sociosanitarios con el objetivo de promover la prevención, detección precoz y el acompañamiento en salud mental durante la adolescencia, una “etapa clave del desarrollo vital”.

Una respuesta al aumento de problemas de salud mental tras la pandemia

La iniciativa surge como “respuesta a la demanda detectada en la práctica clínica diaria, donde se ha constatado un aumento significativo de los trastornos de salud mental en adolescentes desde la pandemia por COVID-19”, explica Raquel Calero.

La ‘Escuela de padres’ tiene una clara vocación preventiva, concebida como un espacio de reflexión y formación que permita mejorar la calidad de vida de los adolescentes y sus familias, además de contribuir a la prevención de problemas como la depresión, la ansiedad o la violencia.

Y es que la especialista señala que en los últimos años también se ha producido un cambio en la manifestación de estos problemas. “Las adicciones a sustancias han disminuido, según los datos de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes) 2025, dando paso a otro tipo de adicciones relacionadas con el uso de internet, como redes sociales, apuestas, videojuegos o pornografía”, declara. Además, recuerda que, según datos de Aldeas Infantiles España, “el suicidio es actualmente la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, lo que refuerza la necesidad de actuar desde la prevención y la detección precoz”.

Adolescencia: una etapa especialmente vulnerable

En la escuela destaca la etapa de la adolescencia como un momento clave en el que “el cerebro experimenta una profunda reorganización que influye directamente en las emociones y el comportamiento”, expone la psicóloga, al tiempo que indica que este proceso de evolución en los adolescentes explica conductas como la impulsividad, la búsqueda de novedades o la elevada intensidad emocional.

En la misma línea, tal como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta etapa evolutiva es especialmente sensible al estrés y a la presión social, por lo que la psicóloga recalca que “se trata de un periodo crucial para intervenir de forma preventiva y cuidar la salud mental”.

De esta manera, “la familia es un pilar fundamental en la educación del adolescente, ya que constituye el primer espacio de aprendizaje emocional, social y de valores”, expresa Raquel Calero. Por ello, subraya la importancia de dotar a familias y docentes de herramientas y formación específica que les permitan fomentar la comunicación, la autoestima y la expresión emocional, creando entornos seguros donde identificar señales de alerta y ofrecer apoyo temprano.

Tres sesiones: febrero, marzo y abril

La ‘Escuela de padres’ se desarrollará en tres encuentros mensuales, con sesiones de una hora y media de duración, en las que se tratarán contenidos clave relacionados con el desarrollo adolescente.

las sesiones serán el 24 de febrero, el 24 de marzo y el 28 de abril, en el salón de actos del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa. Previa inscripción por correo --raquel.calero@quironsalud.es--.

Uno de los mensajes clave de la ‘Escuela de padres’ será la importancia de “no normalizar cambios conductuales que interfieren en la vida cotidiana del adolescente”. Entre las señales de alerta, se encuentran “la apatía, la pérdida de interés o placer, el aislamiento social, los problemas de comunicación, los cambios en el comportamiento, los trastornos del sueño o de la alimentación, así como el fracaso escolar”. Ante estas situaciones, la experta recomienda “solicitar ayuda especializada cuando la familia o la escuela no logran gestionar los síntomas”.

Asimismo, se abordará el impacto de las redes sociales en la salud mental adolescente, “un factor cada vez más relevante”. “Este fenómeno guarda relación directa con el auge de las adicciones comportamentales detectado en los últimos años”, resalta la especialista, apuntando que, en 2025, casi 5000 personas iniciaron tratamiento por adicciones comportamentales (sin sustancia) en España, según Infocop, de entre las que la adicción al juego continúa siendo la causa principal (81,6%), seguido del uso problemático de Internet, móviles, dispositivos electrónicos, redes sociales o videojuegos.

El uso excesivo de estas plataformas se ha relacionado con un aumento de problemas como la ansiedad, la baja autoestima, el ciberacoso o la exposición a contenidos perjudiciales, especialmente en una etapa en la que el cerebro es altamente sensible a la aprobación social. Raquel Calero — Responsable del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa

Quirónsalud en Andalucía

