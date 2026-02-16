Sevilla
Sevilla aprueba un plan de choque de 10 millones en 30 calles llenas de socavones y destrozos por el temporal
El alcalde ha destacado que se actuará en el Puente del Cachorro pintándolo y sustituyendo los toldos y se comenzará la reforma de la SE-20
Plan de urgencia contra los daños en las carreteras de la ciudad de Sevilla por la cadena de borrascas que han dejado cientos de incidencias en el último mes. El alcalde, José Luis Sanz, ha anunciado este lunes que se invertirán 10,3 millones de euros para asfaltar más de 30 calles que se han visto afectadas. Estos trabajos se empezarán entre esta semana y la siguiente, y se alargarán lo que sea necesario para actuar en todas, siempre que el tiempo lo permita. Dentro de estas intervenciones, destaca la mejora del Puente del Cachorro o la reforma de la SE-20.
"Presentamos un plan de asfaltado que ha sido reforzado por la borrasca que tanto ha perjudicado a nuestras vías urbanas", ha destacado Sanz, con una inversión que saldrá de los fondos de la Gerencia de Urbanismo. Este ha recordado que el Ayuntamiento ya había aumentado hasta los 20 millones anuales los contratos de conservación de las calles, unos 6 millones más (un 43% más), que en la anualidad 2024-2025. Y además, con una empresa más encargándose de los trabajos, siendo ya tres: Martín Casillas, Sando y Carmocon.
Como ya ocurrió con la SE-20, este reasfaltado no era posible mientras llovía. "El agua y el frío son enemigos del asfalto", ha declarado el primer edil popular. El alcalde ha hecho especial hincapié en la actuación en el Puente del Cachorro: "Está destrozado. Además, se sustituirán los toldos. Se va a proceder a pintar el puente. Es del año 92, desde entonces lleva sin tocar".
También se reanudará la reforma integral, de reurbanización y ajardinamiento de la SE-20, "una vez ha dejado de llover". El Gobierno de Sanz también estaba a la espera de que acabaran las precipitaciones para acometer esta intervención. "Quizás no se acomete un plan tan ambicioso desde finales de los años 90", ha proseguido explicando. Se actuará en calles del Casco Antiguo, La Palmera, Distrito Sur, Triana, etc.
Este plan, según el alcalde, se suma a las más de 180 actuaciones de urgencia que se han ejecutado para solventar daños, "con parcheos", en algunas calles en las que los socavones eran más evidentes y peligrosos. Hasta 150 kilómetros de asfalto renovado en dos años.
