El templo de los guisos y la cocina más pura de Sevilla cumple 40 años: así es Kiko de la Chari, el restaurante con más solera y sabor de la provincia

Uno de los bares con más solera, historia y tradición de toda Sevilla, que ya forma parte de la memoria colectiva de los sevillanos, ha celebrado su 40 aniversario del mismo modo que lleva viviendo estas cuatro décadas: con talento, buen sabor y la compañía imprescindible de sus vecinos, amigos y seres queridos, que han visto a su dueña, María Jesús Pérez Bancalero, más conocida como Chari, hacer de este rincón un refugio de guisos y calidez.

Así es el bar Kiko de la Chari, un restaurante situado en la Alfalfa que abrió sus puertas por primera vez en 1986 y que este año ha cumplido sus 40 años frente a los fogones, un hito que Chari ha celebrado con una fiesta sorpresa que conmemoraba "40 años de puro amor" en el que la cocinera se ha sentido "muy feliz".

Los 40 años de historia del bar Kiko de la Chari

En este casi medio siglo que atesora este establecimiento, este restaurante ha conseguido mantener intacta esa esencia de los bares de toda la vida, con productos de calidad, una cocina exquisita hasta el extremo y, su mayor tesoro, el trato cercano de Chari a sus comensales.

Así, Chari ha conseguido conquistar el corazón y el estómago de sus clientes a través de sus cocinados de antaño, sus tapas cuidadas, su sonrisa perenne y su gracia natural que incluso le ha llevado a protagonizar un programa japonés.

Así, una cadena nipona eligió el mítico bar y a su dueña para una de sus grabaciones, en el que Chari le pone al presentador del programa una tapa de garbanzos y acto seguido le dice "esto está buenísimo y además te calienta el estomaguito y el cuerpo entero", con la cercanía que le caracteriza.

Una trayectoria que empezó cuando Chari tenía 12 años

Pero este no es el único hito que aglutina esta mujer que lleva trabajando desde los 12 años, sino que en 2023 recibió la medalla de la ciudad de manos del entonces alcalde de Sevilla Antonio Muñoz, otra de las personalidades que no ha querido perderse esta gran celebración por su 40 aniversario.

"Tuve el honor de entregarle la Medalla de Sevilla en 2023, y hoy he vuelto a comprobar por qué. Es mucho más que una hostelera ejemplar; es una mujer entrañable, valiente y trabajadora que ha hecho de su bar un lugar donde cabemos todos: vecinos, artistas y políticos", ha señalado el exregidor a través de sus redes sociales sobre este bar por el que ya han pasado cuatro generaciones de la familia de Chari.

El rincón favorito de los famosos y vecinos de Sevilla

Un local por el que es común ver rostros conocidos como el de Antonio de la Torre, Clara Lago, Carmina Barios, Paco Tour, La Húngara, el estilista Josie o Jaime Cantizano, pero también a vecinos de toda la vida que buscan disfrutar de los guisos de la Chari y sus tapas, con sabores y precios de antes.

En esta casa de comida, se ofrecen los guisos y platos más tradicionales y deliciosos a apenas 3,50 euros en pleno centro de la capital, en los que lo importante no es el diseño o la decoración, sino el sabor único de cada uno de sus bocados. Unos platos que se pueden disfrutar en menú completo por tan solo 9,50 euros.

Entre la amplia cantidad de platos que ofrece este establecimiento tradicional se encuentran su potaje de garbanzos, las papas guiadas con carne, el pisto con huevo o las lagrimitas de faisán con mojo canario, entre otros muchos cocinados de amplia tradición que han logrado rozar la perfección tras las cuatro décadas que lleva Chari sobre los fogones.

Los inicios del Bar Kiko de la Chari

Y es que esta sevillana lleva realizando estos platos desde que en el año 1985 adquiriera el local del antiguo 'Bar Kiko' y lo abriera un año después bajo el nombre actual 'Bar Kiko de la Chari', en el que tanto ella como sus hijos se han dedicado durante años a servir todo tipo de platos y guisos caseros.

Un negocio convertido en emblema de pureza, buen trato y buena comida que lo han posicionado como una parada indispensable para todos los amantes del buen comer y que han convertido a su dueña en toda una institución de Sevilla.