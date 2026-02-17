Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo afectará la borrasca Pedro a Sevilla: esta es la previsión de lluvias el día que entrará el frente

Habrá tres provincias con avisos de Aemet de nivel naranja y amarillo por temporal marítimo entre el miércoles y el jueves

Previsión el miércoles por la noche en la provincia de Sevilla.

Previsión el miércoles por la noche en la provincia de Sevilla. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La borrasca cuyo frente afectará a la península entre el miércoles y el jueves ya tiene nombre: Pedro. Traerá a Andalucía alertas de nivel naranja y amarillo a tres provincias por viento y temporal marítimo. Las lluvias estarán muy limitadas y serán débiles en la comunidad autónoma estos dos días, informa Aemet.

Cómo serán las alertas en Andalucía y cómo afectarán a Sevilla capital

Pedro, bautizada por el Servicio Meteorológico de Francia, será la 16ª borrasca de gran impacto de la temporada y está a una del máximo histórico de eventos de este tipo. Tendrá máxima incidencia en el país galo pero la península se verá afectada, principalmente con avisos de nivel naranja y amarillo por viento y temporal marítimo, también en Andalucía al final del miércoles y principios del jueves. Las lluvias pueden aparecer, pero serán muy débiles

El miércoles 18 hay avisos amarillos por viento (rachas de hasta 70 km/h, componente oeste) en zonas de Almería (Almanzora-Los Vélez y Nacimiento-Tabernas), Granada (Guadix-Baza y costa) y Jaén (Cazorla-Segura) entre las 21:00 y las 00:00. Además, hay aviso amarillo costero en Poniente y Almería capital y en la costa granadina de 18:00 a 00:00, con oeste 50–60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 m.

El jueves 19 se mantiene el aviso amarillo por viento (hasta 70 km/h) de 00:00 a 06:00 en esas mismas áreas, y en el litoral sube a aviso naranja por fenómenos costeros en Poniente y Almería capital y en la costa granadina de 00:00 a 10:00, con oeste 60–70 km/h (fuerza 8) y olas de 3 a 4 m.

En Sevilla capital, el miércoles los cielos estarán nubosos en general también con algún claro, pero no habrá lluvias a ninguna hora. Aunque a medida que pasan las horas la previsión será más exacta, Aemet prevé un 0% de posibilidades de precipitaciones en la capital, circunstancia que seguirá el jueves, este día con más estabilidad en el tiempo y mucho más sol.

Previsión general en la provincia de Sevilla, aquí sí pueden aparecer precipitaciones

En la provincia de Sevilla, el miércoles se esperan intervalos de nubes y no se descartan lluvias débiles y dispersas al final del día en el tercio norte; las temperaturas bajarán ligeramente o apenas cambiarán, y los vientos serán flojos y variables, girando a oeste y moderando a partir del mediodía. El jueves predominarán los cielos poco nubosos, con nubes bajas matinales y posibilidad de precipitaciones débiles de madrugada en las sierras, temperaturas en ligero descenso y viento flojo tendiendo a componente norte.

