Una entrada para acceder a la Plaza de España: el alcalde reactiva su plan para cobrar a los visitantes

El alcalde sigue adelante con su idea de cerrar bajo pago la Plaza de España para visitantes de fuera de Sevilla. Hasta el punto de que se está trabajando en una ordenanza que permita el cobro de una tasa que no afectará a quienes acrediten estar empadronados en la ciudad o haber nacido en el conjunto de la provincia. José Luis Sanz, además, confía en que durante esta fase final en la que se está ultimando esta normativa, "pronto" pueda tener algo definitivo una vez se termine el proceso. El precio podría oscilar entre los tres y cuatro euros, como ha repetido en numerosas ocasiones, con el objetivo de recaudar dinero para el mantenimiento de este lugar emblemático de la ciudad.

Precisamente se cumplen ya dos años de la primera vez que el alcalde se pronunció al respecto. Fue un 25 de febrero de 2024 cuando José Luis Sanz anunciaba que tenía la idea de cerrar bajo pago este espacio de la Exposición Iberoamericana de 1929. "Sigo pensando lo mismo. Debería tener un instrumento de financiación ordinaria que nos permita tener tareas de mantenimiento y restauración permanentes en la plaza, a través de un convenio que ya tenemos prácticamente hecho con la Facultad de Bellas Artes y la Universidad de Sevilla", respondía este lunes el alcalde a preguntas realizadas por El Correo de Andalucía.

La recaudación también iría destinada a "tener un servicio de vigilancia y control de 24 horas, que en este momento no tiene porque no tenemos un ejército de policías locales". Sanz siempre ha puesto como ejemplo lo que ocurre en Roma. "Es el instrumento de financiación adecuado para conseguir ese objetivo. Es lo que acaban de hacer con la Fontana di Trevi. A partir de ahora, cuando vayamos a Roma y queramos ir a la Fontana di Trevi a hacernos un selfie, vamos a pagar dos euros. Y vamos a salir encantados de habernos hecho el selfie por dos euros y encima por haber contribuido a su mantenimiento. ¿Aquí no podemos pedir tres o cuatro euros en la Plaza de España?", plantea, como recurso alternativo a la tasa turística.

Unos turistas asiáticos se protegen del sol mientras toman fotografías en la Plaza de España de Sevilla / Julio Muñoz / EFE

En ocasiones anteriores, por ejemplo, ha argumentado que "en cualquier país europeo pagamos por donde entramos y no tiene sentido que no tenga un presupuesto importante para su mantenimiento, vigilancia y control". Además, considera que no se puede mantener con el IBI que pagan los sevillanos.

El Gobierno central es dueño de una parte de la plaza

En este proyecto, el alcalde debe resolver la negativa del Gobierno central, titular de parte de la Plaza de España. Patrimonio del Estado es el titular de la galería y del edificio que alberga diversas oficinas públicas. Según desarrolló Sanz en un desayuno de Europa Press el pasado año, no cuenta con el apoyo de María Jesús Montero, ministra de Hacienda: "Ya se mostró contraria al proyecto. Tampoco se ha prestado a sentarse en la mesa, no tenemos interlocutores".

El Gobierno ya se ha pronunciado sobre este asunto y su posición concuerda con la transmitida por el primer edil popular. El delegado del Gobierno en Sevilla, Pedro Fernández, explicó en una entrevista que el espacio que se quiere cerrar chocaría "no solamente con los edificios sino con la galería y con las hornacinas donde aparecen todas las provincias y su paso de servidumbre". "Me parece que es un verdadero error limitar un espacio que, además, desde el punto de vista urbanístico en el Plan General está considerado espacio libre, que significa eso mismo y no otra cosa", añadía. "Ponerle obstáculos, para que lo visiten fundamentalmente personas que vienen de fuera, como pasa ya con el barrio de Santa Cruz, es un error".

Por su parte, el alcalde defiende que el Ayuntamiento puede "acotar" por sí mismo el espacio de la plaza que le pertenece, que es para lo que se trabaja en el proyecto que se está ultimando. Sanz quiere cerrar bajo pago el espacio de la monumental Plaza de España perteneciente al Consistorio, el espacio al aire libre comprendido entre la balaustrada de acceso y los bancos de las provincias.

Actualmente, el reparto de la titularidad de la Plaza de España es de la siguiente manera. El Ayuntamiento es titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, Y el Estado, dueño del edificio y la galería del monumento. Por eso José Luis Sanz propuso inicialmente un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar así a los turistas. Los ingresos de taquilla, según la idea de los populares, se repartirían con un 75% para las arcas municipales y un 25% para el Estado, garantizando según el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.

Mientras tanto, la Plaza de España estará nueve meses en obras tras la inversión de un millón de euros para restaurar las puertas de Navarra y Aragón. E igualmente, en el espacio hay firmado un acuerdo alcanzado entre la promotora, la productora Green Cow, y el Ayuntamiento de Sevilla, para prorrogar el contrato con Icónica que estaba vigente hasta 2025 por seis años más, al menos hasta 2031.