Año Nuevo Chino en Sevilla 2026: desfile, dragones y gastronomía en la Carrera Amarilla

Sevilla volverá a llenarse de color, tradición y espíritu oriental con la celebración de Año Nuevo Chino 2026, también conocido como la Fiesta de la Primavera en Sevilla, que tendrá lugar el próximo domingo 1 de marzo en el Polígono Carretera Amarilla. Durante toda la jornada, de 10:00 a 20:00 horas, la ciudad acogerá un amplio programa de actividades culturales, gastronómicas y empresariales que reforzarán los lazos entre la comunidad china y la sociedad sevillana.

El evento, que celebra su segunda edición, busca consolidarse como una de las citas multiculturales más destacadas del calendario en Andalucía, combinando tradición, integración y oportunidades de colaboración empresarial. Este 206, se celebra la entrada del Año del Caballo, una festividad que arranca este martes 17 de febrero y se prolongará hasta el 3 de marzo.

Dragones y leones recorrerán la Carrera Amarilla

Uno de los momentos más esperados será el gran desfile del Año Nuevo Chino en Sevilla, con la participación de espectaculares dragones y leones tradicionales, además de trajes típicos que llenarán de música y color las calles del entorno de la Avenida de la Prensa y vías colindantes del Polígono Carretera Amarilla.

Este pasacalles simboliza la prosperidad y la buena fortuna, elementos centrales en la celebración del Año Nuevo Chino, y se ha convertido en uno de los grandes atractivos para familias y visitantes.

Espectáculos, artes marciales y flamenco con fusión china

La programación incluye una amplia variedad de espectáculos artísticos, entre ellos danzas tradicionales chinas, conciertos de música oriental y exhibiciones de artes marciales. Además, el público podrá disfrutar de propuestas culturales que fusionan elementos de la tradición china con el flamenco andaluz, en un diálogo artístico entre Oriente y Occidente.

Estas actuaciones buscan acercar la riqueza cultural china al público sevillano, fomentando el conocimiento y el respeto mutuo.

Gastronomía china en Sevilla

La feria contará también con una destacada zona de gastronomía china, donde los asistentes podrán degustar platos típicos elaborados de manera tradicional. Los stands ofrecerán una experiencia culinaria auténtica, convirtiendo la jornada en un recorrido por algunos de los sabores más representativos de China.

La oferta gastronómica es, cada año, uno de los principales reclamos para el público local y los turistas que visitan la ciudad.

En 2026 arranca el año del Caballo / J.M. García / EFE

Talleres culturales y actividades para toda la familia

El programa incluye además talleres culturales de caligrafía china, origami, pintura tradicional y otras actividades participativas, pensadas tanto para niños como para adultos. Estas propuestas permitirán a los asistentes conocer de primera mano aspectos fundamentales de la cultura milenaria china.

Un evento para impulsar la integración y el comercio en Sevilla

La Feria del Año Nuevo Chino en Sevilla tiene como objetivos fomentar la integración cultural, fortalecer los lazos comerciales entre empresarios chinos y españoles y proyectar la imagen de Sevilla y Andalucía como territorios abiertos al multiculturalismo.

El evento está dirigido a la comunidad china residente en Sevilla y Andalucía, a la ciudadanía sevillana interesada en nuevas culturas, a turistas y también a empresarios y comerciantes que deseen generar oportunidades de networking. Para ello, se habilitará una zona específica de networking empresarial, donde profesionales de ambos países podrán establecer contactos y explorar posibles colaboraciones.

Con esta celebración, Sevilla reafirma su apuesta por la diversidad cultural y se prepara para vivir una jornada en la que el sol andaluz se mezclará con las luces y tradiciones del Año Nuevo Chino.