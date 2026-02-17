El Ayuntamiento de Sevilla compra la casa 10 del Patio de Banderas al Gobierno por 1,3 millones de euros

El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho efectiva la compra de la casa 10 del Patio de Banderas del Real Alcázar por 1,3 millones de euros. En la Junta de Gobierno Local del pasado viernes, el Gobierno de José Luis Sanz aprobó de manera urgente la adquisición directa de este edificio, que era propiedad del Gobierno de España. En concreto, a la Dirección General de Patrimonio. Con este acuerdo se realiza su adscripción al Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial. El alcalde, José Luis Sanz, ya advirtió del estado de "ruina" de las casas 1, 10 y 12, lo cual podía suponer "la pérdida" de la catalogación de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO otorgada en 1987 al conjunto monumental que conforman el Alcázar, la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias.

El acuerdo de la Junta de Gobierno Local señala que, con fecha 26 de diciembre de 2025, se recibió un escrito de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla indicando las condiciones de la venta. El montante total de la operación son 1.363.000 euros. En el primer año, en 2026, ya se cargarán 681.500 euros. Y otros 681.500 euros se ingresarán mediante dos pagos anuales de 340.750 euros en 2027 y 2028. Del total, unos 68.150 euros irán para la Delegación de Economía y Hacienda en Sevilla.

La casa 10 del Patio de Banderas es propiedad de Patrimonio del Estado desde 1931. De todas las casas que formaron parte esencial del conjunto palatino islámico, es la única, junto con la 9, perteneciente a los recintos fundacionales. Según denunció el alcalde en noviembre, las filtraciones de agua que hay en ella sí afectaban al monumento en sí, a estancias como la Cocina del Maestre o el Patio de los Yesos del Real Alcázar de "un valor patrimonial incalculable". Por ello, se estudiaba "el inicio de un posible expediente de expropiación a Patrimonio del Estado". "El Ayuntamiento por ley tiene la responsabilidad patrimonial de mantener la integridad de este monumento", justificó.

La directora gerente del Alcázar, Ana Jáuregui, explicó por su parte que la casa número 10 estaba "apuntalada" debido a que no se pudieron hacer "todos los trabajos necesarios" al no disponer de ella. "Tiene partes del techo caídas, entre otras cuestiones, porque no ha tenido ningún tipo de conservación en estos últimos años y no filtra el agua a esa zona", describió. También "está causando un efecto sobre el Patio de los Yesos, que es del siglo XI, de los más antiguos que tenemos en el Alcázar, y necesitamos aliviar todo ese peso que cae encima para hacer una actuación integral y de bastante calado para intentar paliar esos efectos".

En su interior se conserva íntegramente en planta alta la nave meridional del palacio almohade y mantiene como pavimento la techumbre forzada que hoy cierra a media altura respecto a la original, dicha estancia palatina. Por otra parte, el lado oriental es también original, dándose la paradoja de que abre ventanas al mismo patio islámico. En su medianera sur, topa con el Cuarto medieval del Maestre lo que lo hace intransitable y lo convierte en una dependencia aislada. En el lado este, sus estancias ocupan el espacio en el que originalmente, antes de la construcción del Apeadero, se ubicaba otro palacio islámico ya desaparecido.

Deterioro de la casa número 12 del Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla / Rafa Aranda

Las casas 1 y 12, también en mal estado

Dentro del estado de obras urgentes que necesita esta zona del Alcázar, preocupan también las casas 1 y 12. Concretamente, son reseñables los daños que sufre esa casa número 12, en la que la Gerencia de Urbanismo ha actuado con trabajos de contención "ante la pasividad de su propietario". Por ello, fue objeto de un expediente de policía edificatoria por parte de Urbanismo, "una figura legal que permite al Ayuntamiento intervenir en inmuebles que no sean de su propiedad ante la evidencia de un riesgo para la seguridad de los ciudadanos".

Ya desde diciembre de 1931 el Ayuntamiento se dirigió al Ministerio de Hacienda para hacerse con las casas 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Patio de Banderas. Esta reivindicación se ha mantenido a lo largo de los años por todos los ayuntamientos de la ciudad.