La Diputación de Sevilla reparte 10 millones para el turismo: "¡Con esto acabamos nuestro albergue!"

"¡Con esto acabamos nuestro albergue!". La alcaldesa de El Saucejo, María Moreno, ha sido incapaz de esconder su alegría en la entrega de las resoluciones del Plan Más Sevilla Turístico. El turismo se ha convertido en un sector fundamental en la provincia de Sevilla, donde en 2025 se duplicaron las pernoctaciones extrahoteleras. Ahora, la Diputación ha repartido una serie de ayudas para fomentar la creación infraestructura.

En total, la Diputación de Sevilla ha repartido 10 millones de euros entre 21 municipios. Las localidades beneficiarias, de unas 80 participantes, han recibido hasta 500.000 euros en ayudas. La mayoría de los proyectos presentados, el 76% estaban destinados a los alojamientos turísticos y el 65% de los ayuntamientos que han participado tienen una población inferior a los 50.000 habitantes.

La entrega de las resoluciones de los proyectos se debía haber celebrado en Fitur (Feria Internacional de Turismo), donde Prodetur tenía organizadas más de 60 presentaciones, sin embargo, el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz provocó la suspensión de la actividad institucional por parte de la Diputación de Sevilla. Así, casi 20 alcaldes se han citado en la Casa de la Provincia para, por fin, celebrar el acto.

Un turismo de "experiencias"

Albergues, hostales o espacios de turismo activo. El Plan Más Sevilla Turístico da dos opciones, la primera para aumentar el número y la calidad de los alojamientos que ahora se ofertan en pequeños municipios, como es el caso de La Campana que rehabilitará el alojamiento turístico-rural del Parque Atalaya, o el desarrollo de infraestructuras para el turismo activo, como Aznalcóllar que montará una tirolina.

"Esta es una línea novedosa bonita, que rompía lo tradicional que venía haciendo la diputación y viene a marcar un antes y un después", ha explicado el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. El también alcalde de La Rinconada ha indicado que hacen falta "no solo turistas que vayas si no que cuando vuelvan inviten a otra gente a ir a vuestros pueblos" y ha animado a sus homónimos a crear turismo de "emociones y experiencias".

Los proyectos suponen la creación de distintas infraestructuras para dinamizar la economía local y atraer empresas. Fernández, ha señalado que crean "las condiciones", aunque son luego los hoteleros y empresarios del sector los que deben poner en marcha estas iniciativas mediante la creación de pequeñas empresas o cooperativas que gestionen los negocios. Así, han animado a los excluidos a participar de la próxima convocatoria.

Ayudas tras el temporal

El turismo supone un 22% de la riqueza de la provincia, según los datos de la propia Diputación. De hecho, de los cuatro millones de visitantes que llegan a Sevilla, un millón deciden visitar algún municipio de la provincia. "Hay un turismo propio con identidad y personalidad", ha defendido el presidente de la Diputación que ha subrayado que "es una fuente importante de beneficio económico y empleo".

El presidente de la Diputación ha aprovechado el encuentro con los alcaldes para anunciar que la institución provincial "estará la altura" en las ayudas tras el temporal. El socialista ha emplazado a los regidores a "esperar a ver en Consejo de Ministros qué recursos y para qué dan el Gobierno de España y el de Andalucía". Así, ha señalado que su administración ayudará a "aquellos que se ha quedado fuera".

Entre los responsables municipales presentes estaban los primeros ediles de Estepa o El Palmar, afectados por el temporal y las inundaciones. "Sabemos los daños que hemos tenido estos días en nuestros pueblos", ha lamentado Fernández, que ha querido agradecer la labor de estos alcaldes. Así, ha recordado que "han visto calles inundadas y ahí es donde se demuestra el carácter de los alcaldes".