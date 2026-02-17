Los jóvenes médicos lideran la semana de huelga en Andalucía: "Somos los más perjudicados"

Carmen es cardióloga en el Hospital de Jerez desde hace apenas un día. Después de siete años como adjunta en el Virgen del Rocío ha optado por “cambiar de vida” y buscar un contrato que no la obligue a encadenar guardias. Desde que obtuvo su plaza MIR ha acumulado miles de horas extra, ha soportado picos de estrés que le provocaron dos crisis de ansiedad en plena jornada y ha trabajado en unas Urgencias que, asegura, estaban “sostenidas por residentes”. Este escenario la lleva a apoyar una huelga médica especialmente reforzada por los facultativos más jóvenes.

Renunciar a las guardias tiene un coste. Su sueldo base es ahora de 1.367 euros, con trienios y complementos apenas roza los 1.800 euros. “Hace mucho tiempo que nos quejamos de lo poco que cobramos y los jóvenes somos los más perjudicados. Hice seis años de carrera, saqué mi plaza MIR, tengo tres másteres y haré un doctorado, y mi sueldo no refleja ni mi formación ni mi experiencia”, protesta esta médica sevillana de 36 años.

Carmen pone rostro a los miles de facultativos jóvenes que lideran estos días la huelga de médicos en España, convocada hasta el 19 de febrero. En la provincia de Sevilla, la primera jornada registró un seguimiento del 30%, una cifra significativa si se tiene en cuenta que la anterior movilización tuvo lugar hace menos de dos meses. El pasado 11 de diciembre, cientos de médicos -con un amplia representación juvenil- se manifestaron en la capital andaluza para exigir mejores condiciones laborales y expresar su rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. No es casual que sean ellos quienes encabecen las protestas: serán quienes desarrollen su carrera profesional bajo las bases que finalmente se aprueben y quienes convivan durante décadas con el marco laboral que ahora se negocia. Son, en definitiva, los principales afectados por el resultado de esa negociación.

“Hay mucha precariedad en nuestro sector y es el Estado el que debe garantizar estabilidad y contratos decentes. Yo he estado siete años enlazando contratos precarios, haciendo horas a destajo y cobrándolas por debajo de la hora ordinaria sin que cuenten para la jubilación”, sostiene. A su juicio, además, la mentalidad de las nuevas generaciones está virando: “Cuando yo era residente me quedaba hasta las diez de la noche. Ahora eso ya no pasa, no regalan horas. Están mucho más concienciados que generaciones anteriores”.

Aunque la forma de entender la medicina -tradicionalmente concebida como una vocación sin horarios- está cambiando entre los facultativos más jóvenes, la realidad de las Urgencias apenas se ha movido un milímetro. Así lo sostiene Carmen, que advierte de que el peso asistencial sigue descansando, en buena medida, sobre los hombros de quienes aún están en formación. “Sustentar las Urgencias en los residentes es un error. Se les utiliza como si fueran estructurales y eso evidencia un déficit tremendo del sistema sanitario público. No se puede depender de un residente de segundo año para mantener una consulta abierta; si no está, la consulta se cierra”, critica.

Una denuncia que comparte el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, quien lamenta en declaraciones a El Correo de Andalucía que los médicos internos residentes se hayan convertido en “mano de obra barata” para sostener hospitales y centros de salud. “Cargan con una parte fundamental de los servicios de Urgencias. Se utiliza a los residentes para trabajar y para compensar la escasez crónica de las plantillas médicas”, afirma.

Isabel sabe bien de qué habla. Dejó de ser residente hace apenas tres meses, tras completar su formación como intensivista en el Virgen del Rocío. Ahora trabaja en un hospital de Granada, donde seguirá haciendo guardias, aunque desde una posición distinta. Su etapa en Urgencias, sin embargo, aún es reciente. “En Urgencias, los que damos la cara en un primer momento somos los residentes. Es verdad que tenemos adjuntos a los que acudir si surgen dudas, pero la primera atención la hacemos nosotros y eso, en determinadas situaciones, puede ser arriesgado”, señala.

Defiende que el periodo MIR debe implicar asumir responsabilidades progresivas y ganar autonomía clínica, pero advierte del coste emocional que conlleva. “Es necesario que el residente ejerza y crezca profesionalmente, pero muchas veces te sientes muy solo. En Urgencias se viven situaciones de muchísimo estrés y, aunque siempre he podido recurrir a un adjunto, se pasa muy mal”, concluye.

"Las guardias de 24 horas te afectan hasta físicamente"

M. A. es médica de familia y residente de tercer año en un centro de salud de Sevilla. La realidad de la Atención Primaria, explica, poco tiene que ver con la de los grandes hospitales: puede parecer menos saturada, pero cuenta con plantillas mucho más ajustadas. El resultado son guardias en las que apenas hay dos o tres facultativos para cubrir toda la demanda. “Si llega un paciente de madrugada te despiertan y tienes que atenderlo recién levantada. No tienes la misma lucidez por el agotamiento. Sin querer, puedes decir una barbaridad porque estabas dormida y sola”, lamenta.

Reclama que las jornadas de 24 horas desaparezcan del Estatuto Marco y se sustituyan por turnos más racionales, de ocho o, como máximo, doce horas. “Pasamos muchísimas horas de guardia, dejamos de vivir fechas importantes con la familia -Navidad, Nochevieja y tantos otros momentos- y luego esas horas ni siquiera computan para la jubilación, cuando representan la mayor parte del tiempo trabajado. No tiene sentido”, denuncia. Apoya sin fisuras la huelga convocada estos días, aunque admite que no secundará los próximos paros: no puede permitirse dejar de cobrar alrededor 500 euros por una semana sin sueldo.

Carmen, la recién incorporada cardióloga del Hospital de Jerez, coincide en el diagnóstico y califica de “inhumana” la jornada de 24 horas encadenada a la actividad ordinaria. “He vivido situaciones límite: una parada cardiaca a las tres de la mañana y, apenas una hora después, una paciente con un edema agudo de pulmón. Son momentos que exigen una lucidez y una rapidez mental que, tras 20 horas trabajando, es imposible mantener. Te pasa factura física y emocionalmente, y eso no hay dinero que lo compense”, zanja.

La nueva mentalidad de los médicos jóvenes -vocacional, sí, pero también consciente del valor de su tiempo, de su formación y de su dignidad laboral- podría convertirse en una pieza decisiva para inclinar una negociación enquistada que, por ahora, sigue sin encontrar puerto.