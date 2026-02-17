Un juzgado de Sevilla cita a declarar por un delito de estafa al administrador que engañó a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea

La Sección de Instrucción (p.13) del Tribunal de Instancia de Sevilla ha citado al administrador de fincas J. M. M. L. V. para que declare como investigado por un presunto delito de estafa a una comunidad de vecinos del Tiro de Línea, en Sevilla. Será el próximo 10 de marzo, cuando además deberá comparecer como administrador único de la empresa Lucas&Viedma, según el auto del juzgado sevillano encargado del caso, adelantado por Diario de Sevilla y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

Esta decisión judicial ha sido tomada tras la recepción de la primera denuncia contra él presentada por una comunidad de propietarios representada por el letrado Óliver Cáceres, del bufete de abogados Providens Abogados. La pasada semana, otras comunidades de Pino Montano afectadas por la petición de créditos que realizó este administrador llevaron a cabo nuevas denuncias similares que podrían incluirse en el proceso en los próximos días.

El modus operandi denunciado por las comunidades afectadas es muy similar: J. M. M. L. V. pedía préstamos a nombre de la comunidad por valor de más de 142.000 euros en todos los casos conocidos y luego dejaba de pagarlos. A veces el dinero, siempre prestado por Bankinter, iba a la cuenta de la comunidad y de ahí disponía y en otras no se sabe dónde está el dinero.

El proceso judicial, aún en un momento procesal embrionario, podría derivar en la comisión de nuevos ilícitos. Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico apuntan que habrá que ver de qué manera se firmaron los contratos con la entidad bancaria y si se cometió algún ilícito distinto al denunciado.

La entidad bancaria reclamó hace dos semanas a la comunidad de propietarios el pago de la cantidad adeudada. El préstamo en esta ocasión era de 142.000 euros y la deuda acumulada era de 4.197 euros por el impago de los tres últimos meses.

La denuncia presentada por el letrado Óliver Cáceres apunta que el préstamo "lo solicita él sin autorización ni acuerdo en ningún caso de la Comunidad de Propietarios". El acusado llevaba trabajando para esta comunidad 10 años.

Más casos en Pino Montano

El montante defraudado por este administrador en Sevilla alcanza ya los 800.000 euros. Tras la primera denuncia, presentada por el letrado de Providens Abogados, su homólogo Sebastián Marqués García presentó la pasada semana otra ante el Juzgado de Guardia de Sevilla en representación de otras comunidades de Pino Montano.

El Colegio de Administradores de Finca de Sevilla informó la semana pasada de la apertura de un expediente a J. M. M. L. V. tras lo ocurrido. El órgano colegiado tuvo conocimiento de lo ocurrido después de la primera denuncia presentada y puso a disposición de las comunidades de propietarios a una vocal "para asesorarles e informarles de las opciones de las que disponen en esta situación, así como resolver cualquier duda al respecto tanto a ellos como a los Administradores de Fincas Colegiados que se hagan cargo de las mismas.