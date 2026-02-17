El nuevo barrio de Palmas Altas estrena la torre de viviendas más alta de Sevilla: hasta 16 plantas con 73 pisos

Las obras de Torre Arenal en el barrio de Isla Natura han culminado: la promotora Metrovacesa finaliza la ejecución de la torre de viviendas más alta de toda Sevilla. La promoción ha supuesto una inversión total de 20,5 millones de euros y se integra en uno de los principales desarrollos urbanos de nueva generación de la capital andaluza.

El conjunto residencial se distribuye en 16 plantas en una altura de 60 metros y está compuesto por 73 viviendas de uno a cuatro dormitorios, todas ellas diseñadas para maximizar las vistas panorámicas y la entrada de luz natural. Las viviendas cuentan con plaza de garaje y trastero, y su configuración vertical la convierte en un referente arquitectónico en el skyline sevillano. Igualmente, incluye locales comerciales en planta baja y oficinas en la primera planta, para empresas y profesionales en el desarrollo del sector por parte de Metrovacesa.

El edificio incorpora paneles solares fotovoltaicos para la generación de energía renovable, así como soluciones constructivas orientadas a mejorar el confort térmico y reducir el consumo energético. Además, el proyecto fomenta la movilidad sostenible, con aparcamientos para bicicletas y su integración en la red de carriles bici de la urbanización.

El diseño arquitectónico ha sido desarrollado por el estudio Ámbito Arquitectura y apuesta por una estética contemporánea y funcional. El objetivo era dar una imagen de movimiento con las fachadas, optando por un edificio compuesto por dos partes diferenciadas en las que se ubican las viviendas y que se distinguen por los materiales utilizados y por la disposición de las terrazas, aprovechando en el volumen construido la altura máxima del edificio, que permita dar una sensación de una fachada en movimiento.

Ubicada en el futuro anillo verde de la ciudad

El complejo se sitúa en la promoción de Isla Natura, una nueva zona habitacional sostenible de más de 67 hectáreas, localizada al sur de Los Bermejales, en el margen izquierdo del río Guadaíra, y concebido como parte del futuro anillo verde de Sevilla. Este desarrollo urbano apuesta por la regeneración medioambiental y la creación de un entorno residencial de alta calidad.

El complejo contará con amplios parques y zonas ajardinadas, la plantación de más de 4.200 árboles, equipamientos educativos, deportivos y sociales, así como una planificación urbana orientada a la movilidad sostenible, con calles peatonales, una extensa red de carriles bici, pavimentos de baja emisión acústica e infraestructuras diseñadas para reducir el impacto ambiental.

Metrovacesa: más de 100 años de historia

Metrovacesa es una de las promotoras inmobiliarias líderes en España con más de un siglo de historia. Su actividad principal se centra en la promoción y venta de viviendas y se complementa con el desarrollo de proyectos comerciales y la gestión activa de suelos.

En la actualidad, cuenta con la mayor cartera de suelo líquida del mercado español, con una superficie total de 4,5 millones de m² edificables, que permitirá desarrollar más de 27.100 viviendas en todo el país. Presta especial atención a algunas de las grandes ciudades, además, está presente en zonas turísticas de primer nivel y en ciudades de menor tamaño con alto potencial.