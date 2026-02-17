Los nuevos barrios de Algodonera y Fábrica de Vidrio se estrenan en el mapa sevillano: estos son los nombres de sus calles

El Ayuntamiento de Sevilla ya tiene nombre para las calles de las nuevas barriadas de Algodonera y Fábrica de Vidrio. El pleno del consistorio dará luz verde este jueves a la denominación de once vías repartidas en estas dos nuevas zonas residenciales, dentro de la expansión habitacional que atraviesa la ciudad desde hace unos años.

Algodonera, en la zona este de la ciudad próxima a Parque Alcosa, contará con hasta cuatro nuevas calles tituladas. Las nuevas denominaciones son: La Cooperativa, Mujeres de la Algodonera, Flor del Algodón y La Desmotadora. Estos nombres guardan una estrecha relación con la cooperativa agrícola algodonera Nuestra Señora de los Reyes, levantada en el lugar entre 1962 y 1964, que llegó a ser una de las mayores factorías de algodón de Europa.

Por su parte, Fábrica de Vidrio, entre Carretera de Carmona y Avenida de Miraflores, dispondrá de siete nuevas vías: las plazas Fábrica de Vidrio La Trinidad y Cupae Romanas, así como las calles Temple, Caña y Puntil, Sílice, Pedro Ricaldone y Maestro Francisco Thirión. Estas nomenclaturas están relacionadas con el proceso de fabricación del vidrio, tales como el temple, un proceso térmico clave en la fabricación del mismo, o el sílice, la materia prima principal del vidrio. Además, otra de las vías recoge el nombre del primer vidriero contratado por la fábrica allá por 1900, el belga Francisco Thirión.

Igualmente, el callejero incorporará una calle para Pedro Ricaldone, uno de los sucesores de San Juan Bosco y el primer salesiano que trabajó con jóvenes de los barrios de la Trinidad, un guiño a la zona donde se ubica el nuevo complejo.

Algodoneras y Fábrica de Vidrio: 152.000 m2 para más de 1.000 viviendas

La nueva zona residencial de Algodoneras dispondrá de 125.000 metros cuadrados con 919 viviendas, de las cuales 451 serán protegidas. El espacio está gestionado y comercializado por la promotora inmobiliaria Aelca que, de hecho, cedió dos parcelas con 141 viviendas al Ayuntamiento de Sevilla. Además, este complejo contará con más de 50.000 metros cuadrados de espacios ajardinados y estancias de recreación social, como zonas de ocio para niños, ciclovías y espacios de descanso.

La urbanización del entorno permitirá conectar Alcosa con el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) y el Cercanías de Sevilla Este a través de un espacio que estaba completamente degradado hasta ahora. La inversión total estimada supera los 65 millones de euros.

Por otro lado, Fábrica de Vidrio contará con 27.000 metros cuadrados entre Carretera de Carmona y Avenida de Miraflores que albergarán esta nueva área residencial con 200 viviendas, gestionadas por el Grupo ABU, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y Arqura Homes. Igualmente, habrá un centro social y cultural en la nave principal de La Trinidad, así como zonas verdes, jardines, arboledas y viales. Todo ello alcanza los 30 millones de euros de inversión.

El espacio libre público de jardines y espacios de recreo de Fábrica de Vidrio incorporará estanques, que rememoran la antigua Laguna de Los Patos originaria de este lugar de Sevilla y espacios apergolados que darán sombra y que pueden ser utilizados, según el proyecto, para actividades vecinales al aire libre. Además, dichos espacios abiertos se harán visibles desde la avenida de Miraflores y estarán animados por la actividad de talleres artesanales. Todas estas actuaciones van acompañadas de un aparcamiento rotatorio en el sótano.