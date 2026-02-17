Obando, Pedro Manzano y las Colonias de Triana reciben las banderas de Andalucía de Sevilla por el 28F

La Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla rendirá homenaje el 20 de febrero, a diez personas y entidades con motivo del Día de Andalucía, en un acto institucional que pondrá en valor el talento, la excelencia y el compromiso social en la provincia. Entre los distinguidos con la Bandera de Andalucía figuran el conservador-restaurador Pedro Manzano, el doctor en Filología Rogelio Reyes, la atleta paralímpica Sara Roldán y la panadería artesanal Obando.

El Gobierno andaluz reconoce y distingue los méritos y acciones "que tienen como referencia el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia". Este año, la Delegación des Junta "pretende incidir en el carácter de excelencia, compromiso, esfuerzo y talento de los galardonados, reconociendo su labor, en la que se aúna tradición, experiencia, innovación y solidaridad", señala en un comunicado.

La ceremonia estará presidida por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela; y el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez. El acto tendrá lugar en el Salón de los Tapices del Real Alcázar, a las 11:00 y finalizará con la interpretación del Himno de Andalucía a cargo del dúo de saxo y violoncelo de la Asociación Juventudes Musicales de Sevilla.

Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras

La Bandera de las Humanidades y las Letras recae este año en Rogelio Reyes Cano, doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático Emérito de Literatura Española de la Universidad de Sevilla. Académico de número Preeminente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de la que ha sido director a lo largo de tres mandatos consecutivos, entre 1999 y 2008.

"Su producción científica y su labor divulgadora han proyectado el nombre de Andalucía en el ámbito cultural nacional, siendo un ejemplo de excelencia, rigor académico y compromiso con el conocimiento y las humanidades", detallan. Además, destacan "su vinculación constante con su pueblo", Lora, "al que siempre ha representado con orgullo y dignidad, convirtiéndose en un referente cultural y humano para varias generaciones".

La Bandera de las Artes será para Pedro Manzano, licenciado en Conservación y Restauración de Obras de Arte por la Hispalense. Entre sus últimos trabajos está la restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena y "sus más de 40 años de trayectoria consolidada avalan su reconocimiento profesional". Su método "comienza en un exhaustivo análisis y una escrupulosa investigación que oriente tanto la conservación como la recuperación de los valores que permitan contextualizar cada obra".

Cultura, Deporte y Solidaridad

La Bandera a la Cultura y el Patrimonio la recibe la Asociación de Belenistas de Sevilla. Constituida por un grupo de belenistas desde hace casi cuatro décadas, se dedica a promocionar el belenismo en todas sus vertientes, especialmente el montaje de belenes, "como reconocimiento e impulso a una tradición profundamente arraigada en la provincia". Este es "un colectivo clave en la salvaguardia de esta actividad etnológica".

En cuanto al ámbito del deporte, la Bandera la recibe este año Sara Fernández Roldán. Esta atleta paralímpica con la selección española realiza competiciones a nivel nacional e internacional. Asiste a Campeonatos de España, Europa, Mundiales y Juegos Paralímpicos; participa en la categoría T12, categoría que pertenece a la discapacidad visual. Lleva desde los 9 años de edad entrenando en pistas de atletismo, y ahora entrena en la escuela municipal de atletismo de Tomares.

La Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia ha recaído este año en Juan Castaño. Director del CEIP San Pablo, es reconocido por su destacada labor en un centro caracterizado por su complejidad y fuerte compromiso social. El CEIP San Pablo es un referente provincial en la atención al alumnado con discapacidad auditiva, además de ser un colegio altamente multicultural, con alrededor de 25 nacionalidades representadas.

Obando recibe la Proyección de la Provincia

En economía y empresa se distingue a Cotrel-El Cuervo. Así, defienden "una sólida trayectoria en el mercado español y portugués y comprometidos con brindar soluciones logísticas integrales y eficientes". La cooperativa comenzó su andadura como empresa de servicios en el año 1979 con 15 socios y 22 camiones. Actualmente, tiene 33 socios y una flota de 160 vehículos en constante renovación.

La Bandera de la Investigación, la Ciencia y la Salud la recibe este año la Fundación Ponte (Proyecto Proponte). Nace en Sevilla en 2004 y comienza a desarrollar un modelo de trabajo propio aunando la intervención psicosociales con técnicas teatrales, psicodrama y lenguaje audiovisual: la Propuesta Integrativa Basadas en Escenas (PIBE). Este modelo creativo de trabajo lleva 20 años de trayectoria con familias, infancia y adolescencia.

En cuanto a la Proyección de la Provincia, el galardón ha recaído en Obando, panadería artesana utrerana que nació en 1965 como negocio familiar y que tras 60 años "se ha convertido en una de las referencias del sector, gracias a la innovación tecnológica en los procesos de fabricación, aunque sin perder la esencia artesana y tradicional". Desde su obrador en Utrera distribuye a diario a miles de clientes en toda España, Europa, América y Asia.

Merito ambiental e interés general

La Bandera al Mérito Medioambiental será para la Sociedad de Caza Lebrijana. "La actividad cinegética, referida tanto a la práctica de la caza como a las medidas de gestión y actuaciones de mejora del hábitat, busca fomentar la conservación de la biodiversidad en la marisma del Guadalquivir", explican. Así, defienden que "favorecen la recuperación de especies como la cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa".

Por último, la Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la provincia es para Colonias Hermandad del Rocío de Triana. Una obra social que desde hace 52 años acoge a unos 180 niños en riesgo de exclusión social en El Rocío, ofreciéndoles días de vacaciones llenas de fe, alegría y esperanza en verano, con monitores y voluntarios".