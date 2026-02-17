Oportunidad inmobiliaria en Huelva: chalet con piscina y vistas al mar en Punta Umbría

El mercado inmobiliario en Andalucía es muy amplio, el litoral de Huelva y su capital ofrecen actualmente dos propuestas inmobiliarias muy distintas pero con un denominador común: amplitud y ubicación estratégica. Desde un chalet junto al mar en Punta Umbría con piscina privada y gran capacidad, hasta un piso señorial de más de 200 metros cuadrados en el corazón de la ciudad, el mercado muestra opciones tanto para quienes buscan exclusividad frente a la costa como para quienes priorizan la vida urbana.

Chalet pareado con piscina y parcela de más de 500 metros junto al mar

Cocina de casa en Punta Umbría, Huelva / tucasa.com

En el municipio costero de Punta Umbría (Pueblo) se encuentra esta vivienda pareada de 340 metros cuadrados construidos, que se comercializa por 995.000 euros. La propiedad dispone de siete habitaciones y se asienta sobre una parcela de más de 500 metros cuadrados, ubicada prácticamente en primera línea, a escasa distancia del mar.

El inmueble cuenta con varias terrazas, una principal de más de 20 metros con vistas al mar, y amplios espacios exteriores pensados para disfrutar del entorno marítimo durante todo el año. Entre sus elementos destacados figura una piscina privada y un semisótano con capacidad para cinco vehículos, una característica poco habitual en viviendas cercanas a la playa.

La casa incorpora además sistema automático de cierre de puertas y amplias estancias distribuidas para facilitar tanto el uso familiar como la recepción de invitados. Se trata de una propiedad orientada a compradores que buscan amplitud, privacidad y cercanía directa al litoral onubense.

Piso de 206 metros cuadrados y cuatro dormitorios en el centro de Huelva

Piso en el centro de Huelva / tucasa.com

La segunda propuesta se localiza en pleno Centro de Huelva, donde se ofrece este piso de 206 metros cuadrados construidos por 440.000 euros, tras una rebaja desde los 494.000 euros. La vivienda se distribuye en dos plantas, cuenta con cuatro dormitorios y cuatro baños completos.

El inmueble destaca por sus techos altos y un amplio salón con balcones, chimenea y acceso a terraza, elementos que refuerzan su carácter señorial. Además, dispone de una cocina espaciosa con despensa, salita adicional y estancias de gran tamaño, lo que lo convierte en una opción adecuada para familias numerosas o para quienes valoran los espacios amplios en pleno casco urbano.

Su ubicación céntrica permite acceder a pie a servicios, comercios y zonas administrativas, consolidándose como una alternativa residencial de gran superficie dentro del mercado inmobiliario de la capital onubense.

Estas dos propiedades reflejan dos estilos de vida diferenciados en la provincia de Huelva. Mientras el chalet de Punta Umbría apuesta por la exclusividad junto al mar, amplias zonas exteriores y privacidad, el piso del centro de Huelva ofrece metros cuadrados, altura y presencia en un entorno plenamente urbano. Dos oportunidades con perfiles distintos que evidencian la diversidad del mercado residencial onubense.