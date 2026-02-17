Cine
Películas europeas gratis en Sevilla: calendario del Premio LUX 2026 y cómo votar
El Cine Cervantes será la sede de este proyecto que organiza el Parlamento Europeo
Las proyecciones del Premio del Público LUX 2026 llegarán a Sevilla en las próximas semanas con un ciclo que también recorrerá otras 16 ciudades españolas. En total, las cinco películas finalistas se exhibirán más de 74 veces antes de que el ganador se anuncie en una ceremonia el 14 de abril en el Parlamento Europeo (Bruselas).
Las cinco películas finalistas del LUX 2026
Los largometrajes seleccionados este año abordan, según la organización, la complejidad de los lazos familiares y los retos de las personas con discapacidad. Las finalistas son:
- Christy, de Brendan Carty (Irlanda)
- Sorda, de Eva Libertad (España)
- It was just an accidente, de Jafar Panahi (Irán)
- Love me tender, de Anna Cazenave Cambet (Francia)
- Valor Sentimental, de Joachim Trier (Noruega)
Fechas y proyecciones en Sevilla
El ciclo incluye parada en Sevilla, con varias fechas repartidas entre febrero, marzo y abril y tendrá como sede el Cine Cervantes. Las proyeciones serán gratuitas, todos los martes, a las 17:30 horas:
- 24 de febrero, Valor Sentimental
- 3 de marzo, Sorda
- 10 de marzo, It was just an accidente
- 17 de marzo, Christy
- 24 de marzo, Love me tender
El programa permitirá al público sevillano ver en pantalla grande los cinco títulos finalistas del LUX, un premio que busca acercar el cine europeo a la ciudadanía y fomentar el debate sobre temas sociales.
Dónde se organizan las proyecciones en España
El ciclo se articula a través de distintas entidades. La Oficina del Parlamento Europeo en España organiza específicamente las sesiones en los Cines Embajadores de Oviedo y Santander (entre febrero y marzo), mientras que la Oficina regional en Barcelona coordina el ciclo en la Filmoteca de Catalunya. La mayor parte de las proyecciones en el resto de ciudades correrán a cargo de la red Europe Direct, con pases en salas de cine -principalmente de Europa Cinemas- y en centros públicos de ayuntamientos y comunidades autónomas.
Además, está prevista una proyección especial en Murcia: el eurodiputado Marcos Ros (S&D) organiza un pase de Sorda, el 29 de enero, en el Neocine Centrofama, con participación de la directora Eva Libertad, la protagonista Miriam Garlo y la productora Miriam Porté, además de la coproductora Nuria Muños.
Calendario completo de proyecciones por ciudades
- Almería-Teatro Apolo: 18 febrero; 4 y 18 marzo; 8 y 22 abril
- Barcelona-Filmoteca de Catalunya: 12, 19 y 26 febrero; 5 y 12 marzo
- Cáceres-Filmoteca de Extremadura: 20, 27 y 31 marzo; 3 y 10 abril
- Gijón-Escuela de Comercio / Antiguo Instituto Jovellanos: 12, 19 y 24 marzo; 7 y 9 abril
- Madrid: dos proyecciones de Sorda (fechas por anunciar)-con Academia TV y Grupo Social ONCE
- Murcia-Neocine Centrofama: 29 enero
- Oviedo-Cines Embajadores: 26 febrero; 5, 12, 19 y 26 marzo
- Pamplona/Iruña-Cine Golem Yamaguchi: 30 enero; 6, 13, 20 y 27 febrero
- Port de Sagunt-Casa Municipal de Cultura: 21 marzo; 10, 19 y 26 abril
- Sagunt-Centre Cultural Mario Monreal: 21 marzo; 10, 19 y 26 abril
- Salamanca-Cines Van Dyck: 5, 12, 19 y 26 febrero; 5 marzo
- Santander-Cines Embajadores: 26 febrero; 5, 12, 19 y 26 marzo
- Santo Domingo de la Calzada-Teatro/Cine Avenida: 7, 21 y 28 febrero; 7 y 14 marzo
- Segovia-Sala Julio Michel: 3, 10, 17, 24 y 31 marzo
- Sevilla-Cine Cervantes: 24 febrero; 3, 10, 17 y 24 marzo
- Tarragona-Sala de Cultura (Generalitat de Catalunya): 25 febrero; 4, 11 y 18 marzo
- Zamora-Multicines Zamora: 5, 12, 19 y 26 febrero; 5 marzo
Cómo votar y cuándo se decide el ganador
El Premio del Público LUX es una iniciativa del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. El galardón se decide con un sistema mixto: 50% del voto del público y 50% del voto de los eurodiputados.
Las películas pueden puntuarse hasta abril a través de la web habilitada por el premio. Quienes voten entrarán en un sorteo con distintos premios, incluida la posibilidad de asistir a la ceremonia de entrega en Bruselas.
