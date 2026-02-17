La principal zona monumental de Estepa sufre graves destrozos por las borrascas: se han perdido casi 200 árboles

Los estragos del temporal que durante dos semanas arrasó Andalucía se perciben todavía en muchos municipios andaluces que siguen enumerando pérdidas. Aunque en Estepa se libraron de las inundaciones que afectaron a una importante parte de los municipios sevillanos, incluida la capital, sí que han tenido trabajar sobre casi dos centenares de árboles que cayeron en la zona monumental del municipio.

Los días continuados de lluvias sumados a las fuertes rachas de viento han provocado la caída de 192 pinos en la zona monumental del Cerro de San Cristóbal del municipio sevillano como adelantó Estepa noticias. Los ejemplares tenían entre 50 y 60 años y más de 20 metros de alto. La poca profundidad de sus raíces y la ubicación, en la ladera, facilitaron que los vientos de 90 kilómetros por hora que afectaron a la localidad los tiraran al suelo.

"Se cayeron en el temporal, con la borrasca Leonardo, a día de hoy hay un plan de reforestación y recogida de residuos", sostienen fuentes del Ayuntamiento estepeño a El Correo de Andalucía. En estos momentos, como confirman estas voces, el espacio, uno de los principales atractivos turísticos del municipio, permanece cerrado a la espera de que una empresa externa pueda retirar por completo los ejemplares.

Zona restringida por el momento

Esta es una de las principales zonas monumentales del municipio, de hecho, vecinos de la localidad consultados, que muestran su pesar por lo ocurrido, la definen como el rincón "con más visitas de Estepa". En concreto, se trata de un enclave que fue declarado Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico Artístico en 1965, en plena zona amurallada del municipio y en la que se encuentra el famoso balcón de Andalucía.

Este fin de semana se ha podido reabrir parte del tráfico rodado a la zona, sin embargo, la zona del Parque Francisco Ayala, donde solo se permite el paso a personas, continúa cerrado. "Los árboles en pie tienen riesgo de caída", apuntan desde el consistorio, que recuerdan que los ejemplares y el suelo han estado recibiendo agua durante más de un mes de forma continuada. El objetivo es reabrir entre esta semana y la próxima.

La empresa contratada para el mantenimiento de las zonas arboladas del municipio trabaja desde el final del temporal en la reapertura de la zona. Así, primero han trabajado sobre la zona de fácil acceso para facilitar el tráfico rodado y ahora avanzan hacia la zona peatonal, lo que impide la visita al lugar en el que se encuentran las iglesias, donde la maquinaria está limitada porque no cabe y no resulta tan fácil trabajar.

Reabrir cuanto antes

El objetivo está claro: poder reabrir el espacio monumental cuanto antes. Esta no es época de alta afluencia turística en la localidad, que suele coincidir con la temporada de mantecados, sin embargo, la llegada de la Semana Santa reaviva las visitas a la zona. "Para esta fecha está controlado", confirman las fuentes consistoriales, que puntualizan que este cierre no ha producido una afección sobre la economía.

Pese a lo aparatoso de la imagen que ha dejado el temporal en el cerro, apenas se han producido daños materiales. Desde el Ayuntamiento detallan que algunos de los ejemplares han caído sobre los patios de las viviendas cercanas. Sin embargo, han sido principalmente copas de árboles y ramas, por lo que su peso era mucho menor que el de los troncos. Así, este lunes han confirmado que "en el fin de semana llegarán a las últimas viviendas"