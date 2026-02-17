La reforma de la SE-20 arranca tras los daños de las últimas borrascas con cortes de tráfico hasta verano

Los 10,3 kilómetros, en ambos sentidos, que tiene la SE-20 serán reformados de manera inminente. Una vez pasado lo peor de las diferentes borrascas que han golpeado a la ciudad en las últimas semanas, el cese de la lluvia permitirá afrontar los trabajos de reurbanización y ajardinamiento. Así lo ha confirmado este lunes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que se suma a un plan de choque de 10 millones para reparar una treintena de calles especialmente dañadas por el temporal. Este proyecto tiene un plazo de cuatro meses de ejecución, por lo que los cortes de tráfico ya anunciados (aún sin fecha confirmada de inicio) se prolongarán hasta verano.

"Como ha dejado de llover, se van a reanudar la reforma integral, la reurbanización y ajardinamiento de la SE-20", ha explicado el primer edil popular. Estos trabajos estaban suspendidos, a la espera de que acabaran las precipitaciones, que impedían acometer la obra. "El agua y el frío son enemigos del asfalto", ha justificado sobre la demora para ejecutar el proyecto.

Aunque ha evitado dar plazos concretos, la estimación del alcalde es que algunas labores empiecen ya a ejecutarse esta semana "aprovechando que no llueve en estos 15 días". "Hay que ir adaptándose a lo que nos permita el tiempo porque insisto, el frío y el agua son totalmente incompatibles con el asfalto", ha continuado, confirmando el arranque próximo de la obra. Además, no ha descartado tener que parar todo y retomarlo de nuevo si en los próximos meses: "No tiene sentido ninguno asfaltar cuando está lloviendo".

Con motivo de las últimas borrascas, la SE-20 volvió a ser la carretera más afectada de Sevilla, con numerosos socavones, baches y desperfectos que obligaron a cortar la circulación, total y parcialmente en función de la gravedad. Es por ello que se considera urgente actuar, teniendo en cuenta la cantidad de vehículos que circulan por ella diariamente.

Cortes de tráfico por las obras de la SE-20

Tras los cortes de tráfico que se han venido produciendo en las últimas semanas, e incluso meses, por el temporal, finalmente la ejecución de la obra conllevará afecciones definitivas y duraderas. Según informó el Ayuntamiento, a partir del inicio de la obra, la SE-20 no quedará completamente liberada, sino que pasará a un esquema de cortes parciales del carril derecho en cada sentido, en distintos tramos.

En sentido Aeropuerto, el corte parcial afectará al carril derecho en el tramo EDAR San Jerónimo – Enlace A-4. Las rotondas de las intersecciones intermedias no se verán afectadas, según la información facilitada.

Y en sentido Estadio de la Cartuja, el corte parcial será igualmente del carril derecho, en el tramo Carretera de Miraflores – Rotonda RTVE. Y, de nuevo, las rotondas intermedias seguirán operativas.

Una reforma de la SE-20 atascada durante décadas

La SE-20 (también conocida como Ronda Norte o Ronda Supernorte) lleva durante décadas, a la espera de unas obras que se adjudicaron en noviembre tras tener que hacer una segunda licitación por problemas con la primera empresa elegida, lo que también demoró su rehabilitación.

Los trabajos incluyen el reasfaltado completo del firme, mejoras de drenaje para evitar acumulaciones de agua, refuerzo de arcenes y medianas, o la instalación de iluminación moderna para aumentar la seguridad vial.

La propia Gerencia de Urbanismo reconocía abiertamente tras la adjudicación que el firme de la calzada presenta un mal estado generalizado, con numerosas fisuras y cuarteamientos por la intensa circulación de vehículos pesados y del propio envejecimiento de las mezclas. En varios tramos el deterioro afecta incluso a la capa intermedia del pavimento, con roderas, fisuras transversales y longitudinales y, varios deslizamientos.

Realmente, todo se remonta al 25 de mayo de 2023, cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento de Sevilla firmaron el acta de cesión al Consistorio de los más de 10 kilómetros de SE-20 conforme al convenio del 13 de marzo de 2023. Un año después, en septiembre de 2024, se produce la primera de las licitaciones, en la que Obras Públicas y Regadíos S.A fue la empresa elegida como adjudicataria, por un importe de adjudicación de 4.820.640,00 euros (IVA incluido).

Sin embargo, según el expediente de la Gerencia de Urbanismo consultado por este periódico, su gerente, Fernando Vázquez, mediante una resolución del 26 de mayo de 2025, inició el procedimiento de resolución del contrato "por causa imputable al contratista prevista". Realmente, Obras Públicas y Regadíos, S.A. entró en concurso de acreedores y no podía asumir estos trabajos de reforma tras aparecer en las investigaciones de la Guardia Civil sobre el caso Koldo.

Finalmente, en junio, el Ayuntamiento volvió a licitar la obra, que se adjudicó en noviembre a la constructora Martín Casillas por 5,8 millones de euros (IVA incluido) frente a los 6.345.568 euros de presupuesto base de la licitación.

Complementariamente, existe un contrato estatal independiente para la reforma del enlace entre la SE‑20 y la autovía A‑4, adjudicado en marzo de 2024 por 26,3 millones de euros a la empresa Lantania S.A.U., con un plazo de ejecución de 24 meses. Este podría acabar a mediados de 2026, ya que empezó en septiembre de ese año.