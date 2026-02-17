Santa Justa recupera la alta velocidad tras la tragedia de Adamuz: “Al menos hoy podemos volver a casa”

La circulación de trenes de alta velocidad entre Andalucía y Madrid ha regresado este martes con la reanudación de los servicios de Ave, Iryo y Ouigo, después de la tragedia ferroviaria de Adamuz.

Durante estas semanas, la circulación ferroviaria por Andalucía ha estado marcada por cancelaciones, retrasos y transbordos en autobuses para llegar a su destino final. Una odisea para los viajeros. En la estación de Santa Justa, los pasajeros afrontan desde este martes la vuelta con alivio, aunque todavía con cierta incertidumbre debido al trágico accidente. “Hemos sufrido la cancelación del viaje Madrid-Sevilla del sábado, lo cual nos acarreó varios inconvenientes, ya que de urgencia tuvimos que alquilar un coche para llegar hasta aquí”, explica uno de los viajeros a El Correo de Andalucía, que este martes esperaba su tren de regreso a Madrid con diez minutos de retraso acumulados.

Algunos usuarios han denunciado los inconvenientes sufridos durante el fin de semana ya que compraron sus billetes y no pudieron desplazarse en tren. También hay quienes se han visto obligados a alterar su rutina laboral. Una usuaria afectada relata que debía haber regresado el lunes a Córdoba, donde reside, tras trabajar en Sevilla. “Me tuve que quedar aquí e irme hoy, en el primer día que tenemos los usuarios la alta velocidad”, señala, confiando en que el servicio se estabilice a lo largo de la jornada pese a los primeros retrasos.

Otros viajeros, como quienes tenían previsto desplazarse a los Carnavales de Cádiz, han vivido la reapertura de la línea como un alivio de última hora. “Estábamos buscando medios alternativos, pero por fin la línea se ha abierto y podemos regresar a casa”, comentan. La jornada arranca así con prudencia entre los usuarios, pendientes de que la normalidad ferroviaria se consolide definitivamente.

Horario de trenes desde Santa Justa / El Correo

Retrasos y cancelaciones en los trenes de Andalucía

La vuelta de la alta velocidad entre Sevilla - Santa Justa y Madrid ha estado marcada por retrasos en varios servicios varios servicios y la cancelación de un tren de Media Distancia, en una jornada de vuelta progresiva a la normalidad tras las incidencias de los últimos días.

Entre los servicios afectados, el Media Distancia con destino Málaga, previsto inicialmente a las 10:30 horas, ha visto retrasada su salida hasta las 11:18. También el Media Distancia Sevilla-Jaén, programado para las 10:56, tiene como hora estimada de salida las 11:28. En el caso del Avlo con destino Madrid Puerta de Atocha, que debía partir a las 11:52, la nueva previsión fija su salida a las 12:06.

Asimismo, el servicio de Cercanías C-1 con destino Utrera circula con alrededor de 10 minutos de retraso. Por el momento, el único tren cancelado es el Media Distancia Sevilla-Málaga de las 13:08 horas.