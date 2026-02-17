Sevilla y Huelva lideran el segundo día de huelga médica en Andalucía: ya se han cancelado más de 59.000 citas

El segundo día de la huelga de médicos reafirma la intención de protesta entre los facultativos andaluces. En términos generales, los datos de la Junta de Andalucía desvelan que el 25,12% de los profesionales han ejercicido su derecho al paro en la comunidad, siendo Sevilla y Huelva las provincias que, al igual que el primer día, han concentrado el mayor número de ausencias en la plantilla. En el caso de la provincia onubense han secundado el parón laboral el 31,73% de los médicos, mientras que en Sevilla la cifra se ha estabilizado en el 30,43%.

El paro de los médicos ha supuesto la cancelación de más de 59.200 actos asistenciales solo el primer día, según el propio Consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Entre hospitales y centros de salud, se cancelaron más de 37.400 consultas en atención primaria, más de 16.600 consultas externas en hospitales y más de 850 intervenciones quirúrgicas.

De acuerdo con el Sindicato Médico Andaluz (uno de los organismos que forman parte del Comité de Huelga) este lunes la participación en Sevilla rondó el 50% y en atención primaria fue "masiva". Por el momento, el sindicato no tiene datos de seguimiento de la segunda jornada.

Los andaluces participan más que los catalanes y los madrileños

Si se compara con los datos oficiales de otras comunidades autónomas, Andalucía destaca por su elevada participación en la primera jornada. En Cataluña, el seguimiento fue del 6,2% durante la mañana y descendió al 5,5% por la tarde, según el Departament de Salut. En Madrid, mientras el sindicato médico situó el respaldo entre el 65% y el 75%, la Comunidad lo rebajó a una horquilla de entre el 10% y el 15%, un porcentaje similar al registrado por el Servicio Aragonés de Salud (13,5%). En el País Vasco, el Departamento de Salud cifró el seguimiento en el 15,37%, y en Castilla y León se notificó una participación del 20%. A nivel nacional, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) cifró el seguimiento de la primera jornada de paro en el 90% en atención hospitalaria y en un 85% en atención primaria como media entre todas las comunidades autónomas.

Con el foco puesto en la comunidad andaluza, donde están llamados a la huelga alrededor de 30.000 facultativos, los datos de la Consejería de Sanidad sobre la segunda jornada son los siguientes: Almería, 24,44% de participación, Cádiz el 23,83%, Córdoba el 17,49%, Granada el 21,06%, Huelva el 31,73%, Jaén el 15,71%, Málaga el 25,57% y Sevilla el 30,43%.

Con estos datos, Andalucía se convierte en una de las comunidades autónomas con mayor respaldo a la huelga de médicos convocada a nivel nacional durante la primera y segunda jornada. De hecho, cabe recordar que, durante la tres huelgas convocadas durante 2025, la Confederación de Sindicatos convocó las huelgas con el Sindicato Médico Andaluz como una entidad propia e independiente, siendo el único sindicato autonómico que participó intencionalmente en las convocatorias de los parones y las manifestaciones.

La defensa de las condiciones laborales

La cuarta huelga en menos de un año está motivada por los mismo motivos que llevaron a impulsar una huelga de cuatro días en diciembre de 2025. El principal motivo es la negociación sobre el borrador de Estatuto Marco que ha elaboró el Ministerio de Sanidad en 2023. En estos momento se encuentra en negociación activa con los sindicatos, que ya se han reunido más de 20 veces con la ministra Mónica García, aunque sin llegar a ningún puerto. Los sindicatos exigen un Estatuto Marco propio, que solo incluya a los facultativos de la categoría A-1. Actualmente, el estatuto incluye a todos los cuerpos sanitarios, entre ellos los enfermeros, los auxiliares o a los administrativos sanitarios.

Entre los principales grietas que impiden el acuerdo entre el Ministerio y los sindicatos están las guardias. Mientras que los sindicatos exigen que dejen de ser obligatorias y pasen a ser voluntarias, el Ministerio defiende que eso deben seguir siendo obligatorias. En cuanto a su duración, actualmente pueden llegar hasta las 24-26 horas. En este sentido, el borrador establece que el límite sea de 17 horas con la excepción de 24 horas.

En esta misma línea, el borrador propone topes en la jornada laboral: que se fije que la suma sucesiva de jornada ordinaria y guardia no puede exceder 17h (y se refuerzan descansos). El conflicto aquí suele ser cómo se garantiza en servicios con déficit de plantilla.

Desde el sindicato denuncian que el Estatuto Marco de Mónica García elimine la obligación de establecer "ratios adecuadas" de profesionales en los servicios de salud. A día de hoy, una de las grandes quejas de los médicos es que debido a las bajas ratios, sobre todo en los centros de salud, asumen un número de pacientes diariamente superior al de la media europea.

También ponen el foco en que se haya eliminado que la carrera profesional tenga cinco niveles, algo especialmente secundado por el Colegio de Médicos. Asimismo, el estatuto no contempla incentivos para los puestos de difícil cobertura, aquellos ubicados en zonas rurales, poco pobladas y normalmente con plazas vacantes. Además, el Estatuto quita el derecho de los trabajadores a un Plan de Conciliación y el derecho a percibir “el cien por cien de las retribuciones ordinarias, fijas y periódicas” en las situaciones de “incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural”. En caso de movilidad forzosa, en el estatuto actual se elimina incluso la obligación de que el profesional sea “preavisado con antelación suficiente”.

Esta situación se agrava en una comunidad como Andalucía, que está a la cola en número de facultativos en activo y pierde profesionales todos los días por traslados a otros puntos del mapa español o a otros países, donde las condiciones laborales son más atractivas.