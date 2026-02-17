El sindicato de la enseñanza concertada defiende el "buen hacer" de los docentes del Irlandesas Loreto tras la querella de la familia de Sandra Peña

El sindicato de la enseñanza concertada, FSIE -Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza- Andalucía, ha emitido un comunicado de apoyo a los profesores del colegio Irlandesas Loreto implicados en el caso de Sandra Peña, la joven sevillana que se suicidó tras un caso de bullying. El texto expone: "Vemos necesario volver a pronunciarnos en relación con el triste suceso acontecido y que supuso la irreparable pérdida de una alumna de este centro educativo. Pero esta vez lo hacemos centrados exclusivamente en lo relativo a dignificar y alzar la voz en favor de la profesionalidad de nuestros compañeros, docentes y no docentes, del centro educativo Irlandesas de Loreto de la ciudad de Sevilla".

La familia de Sandra Peña presentó hace un mes una querella contra el colegio Irlandesas Loreto y contra el personal docente implicado en el suicido de la menor el pasado 14 de octubre. En la misma acusan a los implicados de los delitos de homicidio, lesiones (psíquicas) y trato degradante, porque "no se activó ninguno de los protocolos que tendrían que haberse activado cuando se denunció y cuando se presentaron los informes psicológicos de Sandra", según palabras de Isaac Villar, tío de la menor y portavoz de la familia, a principios del pasado enero.

Ahora, el comunicado del FSIE destaca que el equipo docente y el resto del personal ha desarrollado su labor "históricamente" con "responsabilidad, dedicación y un profundo compromiso educativo y humano, valores que avalan años de servicio al alumnado y a sus familias". "Ante la gravedad de las acusaciones vertidas a algunos de sus profesionales, desde FSIE Andalucía queremos manifestar nuestro apoyo a estos compañeros, así como defender su profesionalidad y buen hacer", señala el comunicado.

El texto da la razón al Irlandesas Loreto, en contra de lo expuesto por Educación y la propia consejera de la Junta de Andalucía. "Nos parece injusto y desproporcionado atribuir conductas delictivas a unos profesionales que, como se asegura desde el colegio, adoptaron todas las medidas que se contemplan en los protocolos y que entregan lo mejor de sí mismos al alumnado durante el tiempo en que permanecen en el centro educativo", dice el comunicado. Cabe recordar que María del Carmen Castillo el pasado octubre afirmó: "Lo que al parecer no nos consta es que el colegio hubiera iniciado los protocolos correspondientes, tanto de acoso escolar como de prevención de conducta autolítica, a pesar de que al parecer había indicios de que eran necesarios esos protocolos".

El comunicado emitido por el FSIE explica que quieren "también destacar que desgraciadamente vemos a diario el efecto dañino de las RRSS en los menores y el escaso nivel de seguridad, privacidad y protección que ofrecen a los adolescentes; cómo sus propios algoritmos sortean esos niveles de seguridad y ofrecen a nuestras hijas e hijos contenidos absolutamente perjudiciales para su salud mental y, por último, cómo estas redes se han convertido en canales de comunicación entre iguales (o que se hacen pasar por iguales) y que escapan a nuestro control, además de producirse fuera del periodo lectivo".

Noticias relacionadas

El FSIE ha querido reiterar "nuestra confianza en la profesionalidad del claustro y del resto del personal del Colegio Irlandesas de Loreto y, en general, de todas y todos los profesionales de los centros educativos concertados de nuestra Comunidad Autónoma. Por último, volvemos a hacer un llamamiento a la responsabilidad, al respeto y a la serenidad, valores fundamentales para proteger la convivencia y el prestigio de nuestra comunidad educativa: alumnado, familias, profesionales y centros".