La suerte estalla en este pueblo de Sevilla: 150.000 euros al instante con un rasca de la ONCE

Un vecino de la localidad sevillana de Aguadulce ha ganado 150.000 euros al instante con el Rasca x10 de la ONCE, un premio que ha revolucionado a esta localidad sevillana y que ha llenado de ilusión a sus vecinos. El boleto premiado fue vendido en pleno centro del municipio por el vendedor José Carlos Atero.

La suerte llegó gracias a este juego de la ONCE, uno de los rascas más populares, que por solo 2 euros permite optar a premios de hasta 150.000 euros al instante. En este caso, el acertante consiguió el premio máximo, desatando un auténtico revuelo en el pueblo.

"Estoy más que contento, no me lo esperaba", ha asegurado este martes José Carlos Atero, vendedor de la ONCE desde 2023 y encargado de repartir la fortuna. "En el pueblo se ha formado un revuelo importante, pero es bonito que por una vez sea por algo bueno", afirma satisfecho.

Atero recorre cada día las calles de Aguadulce con la misma ilusión desde que comenzó en la organización y reconoce que entregar un premio de esta cuantía supone una satisfacción especial. "Para los clientes es una alegría saber que toca, y para mí darles los premios… al final es un premio compartido", concluye.

El Rasca x10 de la ONCE es un juego instantáneo en el que el participante debe descubrir las casillas y comprobar si alguno de sus números coincide con los números ganadores. Si hay coincidencia, se obtiene el premio indicado. Además, el boleto puede incluir números multiplicadores que permiten aumentar la cuantía ganada por 2, por 5 o incluso por 10.

Este nuevo premio consolida a Aguadulce como uno de los municipios sevillanos agraciados por la ONCE y refuerza el atractivo de los rascas instantáneos, que continúan repartiendo importantes cantidades por toda la provincia de Sevilla.