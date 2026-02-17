Las viviendas de Artillería del Grupo ABU avanzan a buen ritmo: así es la imagen actual del residencial a vista de pájaro

Las viviendas de obra nueva que transformará el entorno de las naves de Santa Bárbara en el barrio de San Bernardo continúan avanzando a buen ritmo. Las últimas imágenes aéreas muestran el progreso de las obras de la primera fase del proyecto. Este complejo es de los más importantes de Grupo ABU en Sevilla y revalorizará el entorno de la antigua Real Fábrica de Artillería en un proyecto de construcción de dos fases.

Ubicado en un enclave estratégico entre las calles Eduardo Dato, Jiménez Aranda y José María Moreno Galván, el desarrollo se levanta sobre una superficie de 27.500 metros cuadrados en el distrito de Nervión, y contará con 141 viviendas. La totalidad de la promoción se encuentra ya vendida tras las jornadas privadas de presentación organizadas en el Hotel Alfonso XIII por la compañía en 2023 y 2024.

La primera fase, actualmente en construcción, contempla 72 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con 150 plazas de aparcamiento, 73 trasteros, amplias zonas verdes, solárium y piscina comunitaria, además de áticos con piscina privada. La segunda completará el complejo con otras 69 viviendas exclusivas y gimnasio privado, manteniendo el sello característico de la promotora: arquitectura vanguardista, diseño innovador y altas calidades constructivas.

Los antiguos suelos militares vinculados a la Fábrica de Artillería, en desuso desde 1991, están siendo recuperados progresivamente. En 2015 se decide darles una nueva vida a estas instalaciones marcadas por un importante deterioro. El taller de montaje será el nuevo emplazamiento de la cabalgata de Reyes Magos del Ateneo de Sevilla. A ello se suma la consolidación del complejo cultural de la Real Fábrica de Artillería, uno de los futuros grandes centros culturales de Sevilla. Además, la promotora ABU se hizo con las naves de Santa Bárbara respondiendo a las necesidades de vivienda de obra nueva en la zona.

Grupo ABU: de las primeras compañías en volumen de negocio a nivel autonómico

Grupo ABU, presidido por Jesús Vera como socio fundacional y máximo accionista, cuenta entre sus asociados con importantes empresarios tanto del ámbito local y nacional. Es la primera compañía en volumen de negocio a nivel autonómico y entre las diez primeras a nivel nacional.

Esta promotora inmobiliaria es artífice de numerosas construcciones de viviendas innovadoras en ubicaciones emblemáticas. Actualmente cuenta con más de 2.000 viviendas repartidas por todo el territorio nacional, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Madrid, la Comunidad Valenciana y San Sebastián y genera más de 4.000 puestos de trabajo.