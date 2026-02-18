Más de 40 disparos con armas de gran calibre contra una vivienda en Gerena

La Guardia Civil investiga un violento ataque ocurrido en la madrugada de este miércoles en el municipio sevillano de Gerena, donde una vivienda ha recibido más de 40 disparos con armas de gran calibre, según han confirmado fuentes del instituto armado. La fachada del inmueble ha quedado completamente marcada por los impactos de bala, aunque no se han registrado heridos.

Los hechos se produjeron en torno a las 2:50 horas, cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada alertando de múltiples detonaciones en la calle Campanilleros, en la zona conocida como Jardines de Gerena. Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar para asegurar la zona y comprobar lo ocurrido.

A su llegada, los agentes localizaron una vivienda con numerosos impactos en la fachada. A pesar de la gravedad del ataque y del elevado número de disparos efectuados, no constan daños personales.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de La Rinconada se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer la autoría y las circunstancias del suceso. Por el momento no han trascendido detenciones ni el posible móvil del ataque.

El suceso ha conmocionado a los residentes del municipio, que expresan su malestar ante la escalada de incidentes en la localidad: "Estamos consternados, cuando no es un tiroteo, es un robo", explica una vecina de la zona. Otros apuntan directamente a una sensación generalizada de inseguridad: "vivimos con miedo en el pueblo", afirma otro residente.

El episodio llega además apenas unas semanas después de que Gerena saltara a la actualidad por la detención en el municipio de uno de los diez fugitivos más buscados de España. "No sé qué más puede pasar", afirman vecinos de la zona que pide más presencia policial y tranquilidad para sus calles.