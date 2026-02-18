Abel Antón tendrá su propio circuito de running en Sevilla: 12 kilómetros entre la Torre del Oro y el Huevo de Colón

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la creación de un circuito de 12 kilómetros junto al río Guadalquivir en homenaje a Abel Antón, el histórico atleta español que se proclamó campeón del mundo de maratón en la capital andaluza en 1999. El recorrido, que discurrirá entre la Torre del Oro y el Huevo de Colón, permitirá recordar "para siempre" al corredor soriano en la ciudad donde alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera.

El trazado, de 12 kilómetros entre ida y vuelta, contará con los puntos kilométricos señalizados para facilitar su uso a corredores y deportistas. Según ha explicado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con esta iniciativa la ciudad rinde homenaje "a uno de los más grandes atletas que ha dado España y que se coronó en Sevilla, en una ciudad que ama el deporte en general y el atletismo en particular".

Además del reconocimiento a Abel Antón, el proyecto refuerza la apuesta municipal por convertir el entorno del Guadalquivir en un gran eje deportivo al aire libre. El alcalde ha subrayado la intención de hacer del río "el gran centro deportivo de Sevilla", un espacio privilegiado donde miles de sevillanos practican a diario running, paseo, ciclismo, remo o piragüismo. "El circuito permitirá a los aficionados al atletismo correr por uno de los lugares más bonitos de la ciudad, bordeando el río Guadalquivir", ha destacado Sanz.

Abel Antón, campeón del mundo de maratón en Sevilla 1999

Abel Antón (Ojuel, Cabrejas del Campo, Soria, 1962) es uno de los fondistas más importantes de la historia del atletismo español. Fue doble campeón del mundo de maratón, con títulos en Atenas (1997) y Sevilla (1999), logro este último que marcó para siempre la relación del atleta con la capital andaluza.

En su palmarés también figuran un Campeonato de Europa de 10.000 metros en Helsinki (1994), un bronce europeo en 5.000 metros y tres campeonatos de España en esta distancia. Además, ganó maratones internacionales de prestigio como los de Atenas, Sevilla, Londres, Berlín, Kyongin (Corea) y Barcelona.

Con este nuevo circuito junto al Guadalquivir, Sevilla no solo refuerza su identidad como ciudad volcada con el deporte, sino que inmortaliza el nombre de Abel Antón en uno de los enclaves más emblemáticos y transitados por corredores de la capital andaluza.