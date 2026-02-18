Sevilla activa un nuevo plan de control y esterilización de un centenar de colonias de gatos repartidas por los barrios

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el servicio clínico veterinario destinado a la gestión de las colonias felinas a través del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) una iniciativa que supone un paso decisivo en el control reproductivo y sanitario de los gatos comunitarios que habitan en los distintos barrios de la capital andaluza.

El contrato, adjudicado por un importe de 145.200 euros, ya está en funcionamiento y permite retomar con regularidad las intervenciones de esterilización, así como el seguimiento veterinario de los animales.

Sevilla tiene censadas en la actualidad 97 colonias felinas repartidas por su término municipal, con un total de 1.309 gatos registrados. Una cifra que, según el Consistorio, exige planificación técnica sostenida, dotación presupuestaria estable y una coordinación permanente entre los servicios municipales y los cuidadores voluntarios autorizados.

El programa fija como objetivo esterilizar al menos al 80% de los gatos de cada colonia. Alcanzar ese umbral, explican desde el área de Protección Animal, es clave para frenar la reproducción descontrolada, reducir la agresividad entre ejemplares y minimizar las molestias que el celo y el marcaje territorial generan en el entorno vecinal.

El plan incluye además la actualización permanente del censo de colonias, mecanismos de mediación ante posibles conflictos vecinales, formación específica para cuidadores y campañas de concienciación sobre identificación, esterilización temprana y prevención del abandono.

El papel clave de los cuidadores voluntarios

El delegado de Protección Animal, José Lugo, ha destacado el carácter inédito de este modelo en la ciudad: "Por primera vez Sevilla cuenta con un programa ordenado, con censo, objetivos y planificación real para gestionar las colonias felinas. No estamos ante actuaciones puntuales, sino ante una política pública estable que da seguridad a los vecinos y garantiza el bienestar de los animales", Subraya Lugo.

Junto a la intervención veterinaria, el plan contempla la actualización continua del censo de colonias, mecanismos de mediación en caso de conflictos entre vecinos como campañas de concienciación sobre esterilización temprana. También se prevé formación específica para los cuidadores que colaboran en el día a día de las colonias.

Precisamente a ellos ha querido referirse Lugo de manera expresa: "Su trabajo diario, muchas veces silencioso y desinteresado, es fundamental para que este modelo funcione. Desde el Ayuntamiento reconocemos su compromiso y seguiremos trabajando de su mano para mejorar la gestión y el bienestar de los animales".

El Ayuntamiento de Sevilla asegura que con esta medida se convierte la gestión de las colonias felinas "en una política pública planificada, ética y técnicamente rigurosa, en beneficio tanto de los animales como de la convivencia en los barrios".