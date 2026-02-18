"Caos" ferroviario, sin conexión al aeropuerto y la obra del Centenario parada: los empresarios alzan la voz por los "retrasos y despropósitos" en Sevilla

La provincia de Sevilla se enfrenta a un complejo primer trimestre económico. Los efectos de las borrascas han dañado especialmente al sector agrario y la paralización durante un mes de la alta velocidad por el accidente de Adamuz han tenido graves efectos sobre el turismo o el comercio. En este escenario la Confederación de Empresarios de Sevilla, presidida por Miguel Rus, ha advertido de que es imprescindible para el relanzamiento económico la reactivación de los grandes proyectos e inversiones que acumulan décadas de retrasos y parones por parte de todas las administraciones. "Sevilla no es que esté a la cola, es que parece que el Gobierno la ha desahuciado", apuntó.

El presidente de los empresarios advirtió de la falta de ejecución de grandes proyectos y de los problemas de conservación y mantenimiento de las infraestructuras existentes especialmente en el ámbito de la movilidad. En esa línea puso sobre la mesa un listado de una decena de "retrasos y despropósitos" que, según subrayó, están frenando las posibilidades de crecimiento económico de la provincia. Desde los ritmos de la SE-40 y la ampliación del metro hasta el parón del puente del Centenario pasando por el caos ferroviario desde el accidente de Adamuz.

El objetivo era tener proyectos listos para la Exposición Iberoamericana de 1929. Hoy, desgraciadamente, lo damos casi por perdido. Sevilla no brillar como entonces, y eso no podemos seguir aceptándolo. Si no reclamamos lo que Sevilla necesita, nadie lo hará por nosotros, como sí ocurre en otras provincias y regiones. Nuestro futuro está en juego", explicó durante su intervención.

Sin alta velocidad y con el Centenario parado

La asamblea de la CES se ha producido justo unos días después de dos circunstancias que han vuelto a dejar en evidencia los problemas de conexión de la provincia. Por un lado, el mes de paralización de la alta velocidad entre Sevilla y Madrid por el accidente de Adamuz y los problemas derivados de los retrasos y cancelaciones. "La falta de la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid está provocado graves consecuencias en el sector: un elevado número de cancelaciones, pérdidas de facturación y una creciente incertidumbre derivada de los sucesivos cambios y retrasos en la fecha de reanudación del servicio", advirtió Miguel Rus.

En segundo lugar, el conflicto abierto entre el Ministerio de Transportes y Ferrovial, empresa adjudicataria de la obra de ampliación del puente del Centenario que ha derivado en la paralización de los trabajos. "Se adjudicó para 27 meses y ha acabado duplicando este plazo por ahora, ya por encima de los 51. Desde los 86 millones en los que se adjudicó hasta los 136 millones que suma actualmente. Es uno de los puntos negros más importantes de Europa en los mapas de todos los operadores logísticos", puntualizó.

Asamblea de la Confederación de Empresarios de Sevilla / El correo

Retrasos en las grandes infraestructuras

La lista de reivindicaciones continúa con la SE-40, una infraestructura en marcha desde el año 2000 pero que acumula importantes retrasos. "Sólo se han ejecutado 39 de los 79 kilómetros totales. Sólo tenemos dos tramos que no van a ninguna parte", advirtió el presidente de la CES quien lamentó que los nuevos tramos se estén planteando con plazos de 48 meses ("podrían tardar 24") o que el puente del río siga pendiente de ejecución. La misma reivindicación dirigen a la Junta de Andalucía en relación con los plazos del metro dado que hasta 2030 no se estrenará el siguiente tramo y la línea 2 "ni siquiera ha empezado".

Peor aún es el diagnóstico de la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto para la que de momento sólo hay un estudio que ni siquiera está finalizado con tres alternativas posibles. "Europa ya ha advertido a Sevilla por incumplir la normativa que exige conexión ferroviaria en aeródromos con más de cuatro millones de pasajeros al año".

Los empresarios apuntan además a los problemas de mantenimiento, conservación y capacidad de dos de las carreteras más estratégicas para la provincia. Por un lado, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz que requiere de que se complete el desdoble de la N-IV y el tercer carril en ambos sentidos. Y, por otro, la reivindicación del tercer carril de la A-49, "una demanda con más de 20 años de retraso".

Falta de infraestructuras hidráulicas

Tras una época de sequía y las inundaciones de las últimas semanas, los empresarios ponen el acento también en la falta de conservación y de inversiones en las infraestructuras hidráulicas. "Exigimos a las administraciones el desbroce, la limpieza y el mantenimiento de los cauces, presas y pantanos de su competencia en la provincia de Sevilla". Como ejemplo, los empresarios sitúan la construcción de la presa de San Calixto, fundamental para mejorar la regulación de la Cuenca en la zona de Écija, y que aún sigue pendiente.