Cierre total del Puente de las Delicias por obras de mantenimiento: días, horario y ruta alternativa

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el corte total nocturno del Puente de las Delicias durante las noches del 18 y 19 de febrero por trabajos de mantenimiento. La restricción al tráfico se aplicará en ambos sentidos entre las 22:00 y las 6:00 horas, según ha informado el Consistorio a través de sus canales oficiales.

La intervención obligará a desviar la circulación mientras duren las labores previstas en esta infraestructura clave de conexión entre el entorno del Puerto y la zona sur de la ciudad. El corte afectará tanto a vehículos privados como al resto del tráfico rodado habitual en este eje.

Como alternativa, el Ayuntamiento establecerá un itinerario provisional en ambos sentidos a través de las calles Alfonso de Orleans y Borbón, la avenida Flota de Indias, la avenida Presidente Adolfo Suárez, el Puente de Los Remedios y el Paseo de las Delicias. Desde el Consistorio recomiendan planificar los desplazamientos con antelación y atender a la señalización habilitada durante las noches en las que se ejecutarán los trabajos.