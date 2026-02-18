Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Pedro SevillaDisparos GerenaSanción AlmeydaRafael PinedaNuevos barrios SevillaAño nuevo chinoAyudas inundaciones AndalucíaAdamuz
instagramlinkedin

Cortes de tráfico

Cierre total del Puente de las Delicias por obras de mantenimiento: días, horario y ruta alternativa

Esta infraestructura es clave para la conexión entre el entorno del Puerto y la zona sur de la ciudad

Darsena del Guadalquivir, con el puente de las Delicias de fondo

Darsena del Guadalquivir, con el puente de las Delicias de fondo / Jose Manuel Vidal / EFE

A. R. C.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el corte total nocturno del Puente de las Delicias durante las noches del 18 y 19 de febrero por trabajos de mantenimiento. La restricción al tráfico se aplicará en ambos sentidos entre las 22:00 y las 6:00 horas, según ha informado el Consistorio a través de sus canales oficiales.

La intervención obligará a desviar la circulación mientras duren las labores previstas en esta infraestructura clave de conexión entre el entorno del Puerto y la zona sur de la ciudad. El corte afectará tanto a vehículos privados como al resto del tráfico rodado habitual en este eje.

Noticias relacionadas y más

Como alternativa, el Ayuntamiento establecerá un itinerario provisional en ambos sentidos a través de las calles Alfonso de Orleans y Borbón, la avenida Flota de Indias, la avenida Presidente Adolfo Suárez, el Puente de Los Remedios y el Paseo de las Delicias. Desde el Consistorio recomiendan planificar los desplazamientos con antelación y atender a la señalización habilitada durante las noches en las que se ejecutarán los trabajos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Polémica en el Maratón de Sevilla: comunica a horas de su inicio que tendrá medallas de madera 'por el temporal
  2. Nuevas normas para los patinetes: suben las multas y limitan dónde aparcar
  3. El restaurante secreto de Sevilla en el que Lopera siempre reservaba la misma mesa: el paraíso del pescado que pocos conocen
  4. Entra en vigor en febrero la nueva norma que limita los patinetes en Sevilla: casco, velocidad máxima, chaleco reflectante y multas de 500 euros
  5. La UCO detiene a Rafael Pineda y a su mujer, Olga Pérez, por la compraventa de la parcela del Higuerón a Emvisesa
  6. Llegada de infarto en el Zurich Maratón de Sevilla: Kitata gana a Hiyrden por milímetros
  7. Así son los 63 nuevos autobuses con los que Tussam moderniza su flota
  8. Más viviendas y menos comercios: los nuevos barrios de Sevilla Este o Palmas Altas se transforman con 2.000 pisos más

Más de 40 disparos con armas de gran calibre contra una vivienda en Gerena

Audio | Así se escucharon los disparos contra una vivienda de Gerena

Audio | Así se escucharon los disparos contra una vivienda de Gerena

La juez deja en libertad con cargos a Rafael Pineda y embarga sus cuentas: se investigan cinco delitos

La juez deja en libertad con cargos a Rafael Pineda y embarga sus cuentas: se investigan cinco delitos

Patrimonio da luz verde a la retirada de las azucenas de la Giralda tras la caída de una de las jarras por las borrascas

Patrimonio da luz verde a la retirada de las azucenas de la Giralda tras la caída de una de las jarras por las borrascas

La concejal de Sevilla amplía su denuncia tras el escrache por la limpieza de colegios: aparecen carteles "intimidatorios"

La concejal de Sevilla amplía su denuncia tras el escrache por la limpieza de colegios: aparecen carteles "intimidatorios"

Cierre total del Puente de las Delicias por obras de mantenimiento: días, horario y ruta alternativa

Cierre total del Puente de las Delicias por obras de mantenimiento: días, horario y ruta alternativa

Abel Antón tendrá su propio circuito de running en Sevilla: 12 kilómetros entre la Torre del Oro y el Huevo de Colón

Abel Antón tendrá su propio circuito de running en Sevilla: 12 kilómetros entre la Torre del Oro y el Huevo de Colón

La Media Maratón de Sevilla se traslada a noviembre para alejarse de la Zurich Maratón

La Media Maratón de Sevilla se traslada a noviembre para alejarse de la Zurich Maratón
Tracking Pixel Contents