La ciudad andaluza que ha conquistado a 'The New York Times': "Pocas ciudades combinan historia, belleza y transitabilidad de forma tan seductora"

Un total de 36 horas. Este es el tiempo que han tenido los redactores del prestigioso medio 'The New York Times' para recorrer y explorar una de las ciudades más visitadas, admiradas y reclamadas de toda Andalucía, y mostrar a sus millones de lectores los lugares imprescindibles que no se pueden perder si tan solo disponen de ese tiempo en la ciudad.

"Pocas ciudades europeas combinan historia, belleza y transitabilidad de forma tan seductora como esta", ha señalado la publicación sobre la ciudad escogida para su viaje, Sevilla, de la que ha asegurado que es "cálida incluso en invierno y perfumada por las flores de unos 40.000 naranjos".

Catedral de Sevilla / José Manuel García Bautista

La Sevilla que buscan los viajeros: flamenco, gazpacho y azulejos

Para los redactores de este prestigioso medio, la capital andaluza cumple muchos requisitos que la mayoría de viajeros extranjeros buscan de España: "Flamenco, gazpacho, corridas de toros, cultura ecuestre y coloridos azulejos de cerámica".

Y entre los lugares que deben visitar sí o sí se encuentra la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias, así como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y la réplica de la Nao Victoria, el navío que, bajo el mando de Magallanes y Elcano, realizó la primera vuelta al mundo

Paradas clave: casas palacio, Triana y la calle Feria

Entre las paradas clave de este recorrido, los expertos de The New York Times también han destacado la Casa de Pilatos y el Palacio de Las Dueñas, "dos impresionantes casas de estilo andaluz que transmiten vívidamente tanto la historia aristocrática de la ciudad como el estilo de vida refinado del que disfrutan sus residentes más patricios".

A esto suma Triana, "antaño el barrio obrero más humilde de Sevilla, al otro lado del río Guadalquivir, tiene sus propias tradiciones distintivas y un sabor local", así como su calle Feria, que "mantiene un ambiente fresco y creativo" con sus tiendas vintage, pequeños comercios y mercado.

Una ciudad para recorrer a pie (y en bici)

"La mayoría de las atracciones de Sevilla y Triana se encuentran a entre 20 y 30 minutos a pie", ha afirmado la publicación, que ha alabado la facilidad con la que se puede recorrer la ciudad en bicicleta por su trayecto llano, así como el funcionamiento de los taxis y las aplicaciones de transporte.

Estanque de Mercurio del Alcázar. / Real Alcázar de Sevilla / El Correo

Además, ha señalado los "nuevos hoteles" con los que cuenta la capital hispalense, como el recién inaugurado hotel boutique Cristine Bedfor y el Four Seasons, previsto para 2027.

Viernes: almuerzo tardío, compras y flamenco

Para concretar aún más a sus lectores todo lo que pueden hacer en 36 horas en Sevilla, han divido su visita en jornadas, comenzando el viaje el viernes a las 15.00 horas con un almuerzo tarde, "como un local", para vivir la forma en la que "la vida se ralentiza para el almuerzo en Andalucía".

En enclaves como las Setas de Sevilla, los redactores han aconsejado disfrutar de la gastronomía de La Casa del Tigre, que "combina pinturas al óleo con evocaciones de tigres del arte popular" con un menú que mezcla "ingredientes y sabores españoles clásicos con preparaciones innovadoras".

Tras esto, ha recomendado pasear por las tiendas situadas en el "laberinto de calles estrechas" del Centro de Sevilla, que recuerda a "los zocos del pasado morisco medieval de Andalucía".

Casa Inquieta / Grupo Ovejas Negras / ECA

Entre ellas, ha aconsejado visitar las de joyas, textiles y adornos de artesanía, entre las que destaca Tenderete y sus cerámicas locales, así como Sombreros Antonio García, fundada en 1847, acompañado todo ello de un helado de Gloria & Rositas.

Posteriormente, la publicación ha reclamado "dejarse llevar por el flamenco" a través de Casa Inquieta, que permite disfrutar de un espectáculo de música y ritmo con su cuidada gastronomía.

"Continúe la fiesta con un corto paseo hasta Sissí, que combina un piano bar retro con bolas de espejos, láseres y pistas de baile de los 80 y 90 para los mayores de 35 años", ha añadido la publicación.

Sábado: arte, mapas antiguos y Triana

Para el sábado, el medio ha recomendado disfrutar del desayuno en Billy Brunch o en el Bar Papanatas, y comenzar la jornada con un paseo hasta el Museo de Bellas Artes, "quizás solo superado por el Museo del Prado de Madrid en cuanto a la calidad y variedad del arte español en exposición".

"Sevilla fue la cuna o el campo de entrenamiento de muchos de los pintores del Siglo de Oro español, como Velázquez, Zurbarán y Murillo, cuya obra se exhibe en el museo", ha añadido el medio, que ha recomendado contempla las esculturas, los bodegones y los "santos suficientes", y luego pasear por los patios arbolados.

El arte de Sevilla, clave en cualquier viaje

La jornada continúa con la visita a la tienda de grabados y mapas antiguos de Laurence Shand, tras lo que será el momento de cruzar el puente de Isabel II, disfrutar de sus vistas y adentrarse en Triana.

Allí, ha recomendado comprar cerámica en Arte y Pureza, comprar patés, aceitunas y "otras delicias locales" en La Antigua Abacería y visitar la iglesia parroquial real de Santa Ana, "iniciada en 1266, recibió una renovación barroca tras ser dañada por el terremoto de Lisboa de 1755".

Puente de Isabell II, más conocido como Puente de Triana / Manolo Ruiz

Al mediodía será el momento del almuerzo con una parada, de vuelta al pie del Puente de Triana, en María Trifulca. "Encaramado sobre la ribera del río, el restaurante tiene tres niveles y exquisitos mariscos expuestos en vitrinas en la barra", ha señalado.

Una vez situados en la calle Feria, la publicación ha recomendado adentrarse en las tiendas de ropa y artículos vintage como Antro, Wonder Vintage, Jueves-Ropero Sevilla Vintage, Nonna's Vintage o Rómula.

Finalmente, los redactores han aconsejado terminar la jornada con una cena en el nuevo restaurante libanés Zoco, en el que "la mayoría de los entrantes son versiones innovadoras de ensaladas y salsas clásicas libanesas, como el tabulé, panes planos man'ouche frescos servidos con hummus especiado, labne y aderezos como dados de cordero a la parrilla".

Domingo: brunch y patios palaciegos

Para finalizar un fin de semana completo de actividades, The New York Times ha asegurado que sería necesario arrancar el domingo con un desayuno en locales como La Cacharrería.

"A estas alturas, habrás notado que muchas puertas conducen a preciosos patios cerrados y floridos. Pocos lugares de ensueño podrían ser más encantadores que el Palacio de Las Dueñas, la residencia palaciega de la familia Alba, una de las dinastías aristocráticas más longevas de España", ha continuado narrando la publicación.

Los tesoros que hay que visitar en Sevilla

Además, ha añadido: "Siguiendo la tradición andaluza, los muros exteriores lisos no dejan entrever el paraíso terrenal que alberga: una mezcla de arquitectura gótica, renacentista y mudéjar, que se aprecia en sus arcos de herradura y elaborados relieves de yeso".

A estos se suman sus once patios ajardinados, que "cuentan con abundantes fuentes y algunos están decorados con hermosas antigüedades", tapices y cuadros que cuelgan de las arcadas.

Casa de Pilatos, un palacio de ensueño / Cristina Hache

"Cerca se encuentra la fabulosa Casa de Pilatos, que aún alberga a la aristocrática familia Medinaceli y exhibe mosaicos de vibrantes colores en sus múltiples patios", ha remarcado la publicación, que ha asegurado que estos son solo algunos de los principales tesoros de Sevilla que cualquier turista debe contemplar en su próximo viaje.