La concejal de Sevilla amplía su denuncia tras el escrache por la limpieza de colegios: aparecen carteles "intimidatorios"

Continúan las protestas y amenazas contra la delegada de Educación, Blanca Gastalver, por la privatización de la limpieza de colegios públicos. Tras sufrir un escrache el pasado 30 de enero a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, hecho ya denunciado de manera conjunta con el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores, ahora Gastalver amplía su escrito presentado a la Fiscalía el 3 de febrero contra "varios presuntos empleados de la limpieza municipal no identificados". En el documento al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, la edil popular señala que la "conducta intimidatoria ha proseguido con la realización de diversas pintadas en diversas zonas de la ciudad y con la colocación de pegatinas en contenedores" próximos a su domicilio.

"Motiva la ampliación de la denuncia efectuada y pone de manifiesto un modus operandi encaminado a restringir la libertad de los miembros de la Corporación en el ejercicio de sus derechos y compelerles a actuar contra su voluntad sometiéndolos a criterios propios de los denunciados", expone Blanca Gastalver. Junto a esta ampliación de la denuncia se adjuntan imágenes en las que la responsable de Educación destaca "un pasquín o cartel simulando ser una ficha policial, con atribución de un supuesto delito, y todo ello motivado única y exclusivamente por mi mera pertenencia al grupo político y al equipo de gobierno del mismo en el Ayuntamiento de Sevilla".

Pintada en contra de la delegada de Educación, Blanca Gastalver, a raíz de la privatización de la limpieza de los colegios públicos / Ayuntamiento de Sevilla

El escrito se basa en que los hechos que se describen son constitutivos de un delito de odio del art. 510.2.a) del Código Penal. "Siendo evidente que quienes cometen lo hechos que se denuncian incurren en dicho tipo penal, al cometer los mismos única y exclusivamente por causa de la adscripción política de la dicente", señala Gastalver, que pide que "se requiera a los miembros de la Policía Judicial o al Cuerpo Nacional de Policía, Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, para que practiquen las diligencias necesarias para identificar a los presuntos autores de las actuaciones señaladas, asi como, recabar todas las pruebas necesarias en relación con los hechos descritos"

Pintada en contra del alcalde, José Luis Sanz, a raíz de la privatización de la limpieza de los colegios públicos / Ayuntamiento de Sevilla

Entre los mensajes que protagonizan las pintadas se puede leer "PP traidor, arruina a más de 300 familias", "Blanca mentirosa", "alcalde mentiroso" o "alcalde dimisión", además de pegatinas en las que aparece "lo público no se vende" o "stop privatización". Precisamente el alcalde ya pidió a las organizaciones sindicales "que se dejen de amenazas con primaveras calientes". "No cederemos al chantaje de los sindicatos", dijo José Luis Sanz. tras las protestas en mitad del Pleno de presupuestos

Pegatina colocada en un contenedor en contra del alcalde, José Luis Sanz, a raíz de la privatización de la limpieza de los colegios públicos / Ayuntamiento de Sevilla

El escrito presentado ante la Fiscalía recuerda la denuncia formulada el 3 de febrero de 2026 junto a Ignacio Flores en la que se ponía de manifiesto que el 30 de enero "fueron increpados con insultos e intimidados por un numerososo grupo de personas, posiblemente empleados de la limpieza municipal, que los siguió durante su recorrido a pie a la salida de la sede del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, presuntamente con el fin de amedrentar a los miembros del Gobierno municipal en relación con la externalización del servicio de limpieza de los colegios".

Las AMPA y el profesorado de las escuelas de Sevilla llevan meses denunciando la falta de limpieza en las instalaciones. Una situación que el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, decidió atajar con la privatización de este servicio en los 108 colegios públicos de la ciudad. Según anunció el primer edil popular, será para "el próximo curso", y contará con un presupuesto de 25 millones de euros para dos años. Precisamente para este 19 de febrero hay convocada una manifestación en contra de la externalización por parte de las organizaciones con representación en el comité de empresa del Ayuntamiento.