Once detenidos por robar móviles en el polémico festival de música electrónica de La Cartuja en Sevilla

Continúa la polémica por el festival Elrow, celebrado este fin de semana en la explanada de La Cartuja. Además de las numerosas quejas por el ruido, este miércoles, la Policía Nacional ha informado de la desarticulación de un grupo de delincuentes itinerantes que se había desplazado a la capital con motivo del festival y que tenía como objetivo robar a los asistentes aprovechando la acumulación de gente. La operación se ha saldado con 11 personas detenidas y la recuperación de 64 teléfonos móviles sustraídos durante el evento.

Según ha informado la Policía, el dispositivo de seguridad se activó ante la previsión de una elevada afluencia de público. En una primera fase preventiva, los agentes detectaron a cuatro individuos que habían viajado expresamente a Sevilla para cometer hurtos durante el festival. Fueron arrestados antes de actuar y se les intervinieron seis teléfonos móviles envueltos en papel de aluminio, un método utilizado para bloquear la señal y evitar la geolocalización de los terminales.

Durante la celebración del festival, agentes especializados en robos y hurtos practicaron siete detenciones más, varias de ellas in fraganti, por delitos de hurto y robo con violencia. Los presuntos autores aprovechaban las aglomeraciones para sustraer móviles y efectos personales, en muchos casos mediante el procedimiento del tirón, empujando o golpeando a las víctimas.

La investigación ha constatado además el uso de gas irritante, presuntamente gas pimienta, para generar confusión entre el público. Varias denuncias recogían síntomas como tos e irritación, lo que facilitaba la actuación de los ladrones en medio del desconcierto.

Entre los arrestados se encuentra una mujer que presuntamente estaba cometiendo hurtos dentro del recinto y a la que los agentes localizaron ocho teléfonos móviles ocultos entre la ropa, apagados y protegidos para impedir su rastreo. Posteriormente, el seguimiento policial permitió interceptar un vehículo cuyos ocupantes estaban envolviendo móviles en papel de aluminio y deshaciéndose de 30 tarjetas SIM. En el interior se hallaron 39 teléfonos sustraídos, carteras con documentación, dinero en efectivo y tarjetas bancarias, además de herramientas específicas para extraer rápidamente las SIM y aislar los dispositivos de la red.

Asimismo, otras dos personas fueron detenidas como presuntas autoras de robos con violencia mediante el tirón de cadenas de oro.

Los once detenidos han sido puestos a disposición judicial. La Policía Nacional está procediendo a la devolución ordenada de los teléfonos recuperados a sus legítimos propietarios, previa denuncia y acreditación de titularidad. La investigación continúa abierta para esclarecer completamente los hechos y localizar a posibles nuevas víctimas.