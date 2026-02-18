Sucesos
Violento asalto en Pruna: hiere con un cuchillo a un vecino que intentó impedir el robo
La Guardia Civil lo detuvo en menos de 24 horas y el juez decretó prisión provisional.
La Guardia Civil y la Policía Local de Pruna han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia, tras apuñalar a un vecino que trató de impedir un asalto en un comercio del municipio sevillano. El arrestado ingresó en prisión provisional por orden judicial apenas 24 horas después de los hechos.
El suceso, detalla la Guardia Civil en una nota de prensa, se produjo cuando el individuo, que ocultaba su rostro con prendas de abrigo para dificultar su identificación, irrumpió en un establecimiento de la localidad. Tras intimidar y forcejear con la empleada, logró hacerse con la recaudación de la caja registradora y emprendió la huida.
En ese momento, un vecino que presenció lo ocurrido intervino para frenar el robo. Durante el forcejeo, el sospechoso extrajo un arma blanca de grandes dimensiones y asestó al ciudadano una puñalada en la zona inguinal, una agresión que supuso un grave riesgo para su vida debido a la cercanía de arterias vitales. La víctima tuvo que recibir asistencia médica especializada y, aunque permanece bajo seguimiento facultativo, se encuentra fuera de peligro. Su actuación resultó clave para evitar que el asaltante lograra huir con el botín.
Tras el ataque, la Guardia Civil de Pruna inició de inmediato la investigación en estrecha coordinación con la Policía Local. El dispositivo conjunto de búsqueda y localización permitió identificar plenamente al presunto autor y proceder a su detención en menos de un día.
El detenido fue puesto a disposición judicial tras la instrucción de las diligencias correspondientes. La autoridad judicial ha decretado su ingreso inmediato en prisión provisional, imputado por homicidio en grado de tentativa y robo con violencia, delitos que conllevan penas de especial gravedad dadas las circunstancias y la peligrosidad demostrada en la agresión.
