Majarabique, el nodo logístico entre Sevilla y La Rinconada arranca con 34 millones para urbanizar suelos y el enlace con la SE-20

El Área Logística de Majarabique, en los términos municipales de La Rinconada y Sevilla, es un enclave estratégico por su ubicación de gran accesibilidad en el principal nudo de comunicación del área metropolitana, entre el paso norte SE-35 y la autovía SE-40 y junto a los corredores ferroviarios. Este espacio, que cuenta con alrededor de 200 hectáreas -esto es, cuatro veces Aerópolis- arranca tras años de espera con la aprobación en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de una primera inversión de 34 millones de euros que servirá para urbanizar las primeras 57 hectáreas. Este proyecto es el primero que se ejecuta en desarrollo del Plan Especial de Ordenación aprobado en junio de 2025.

Las primeras obras permitirán intervenir en 57 hectáreas, de las cuales 30 son para parcelas logísticas y ocho de parcelas dotacionales destinadas a servicios al transporte. También se incluye la construcción de una subestación eléctrica que suministre de energía al nodo, así como el desdoble de la A-8003 para atender la futura demanda de transporte y la remodelación del enlace existente con la SE-20.

El Área Logística de Majarabique, que fue declarado proyecto de interés autonómico por el Consejo de Gobierno, se ha concebido como una oportunidad para que Andalucía tenga una gran plataforma intermodal en el área metropolitana de Sevilla, que permita aumentar la capacidad del actual Centro de Transporte de Mercancías y aprovechar de esta forma todo el potencial de los Corredores Ferroviarios de la Red Transeuropea de Transporte, recoge la Junta de Andalucía.

Un proyecto en tres fases

El desarrollo del nodo logístico de Majarabique está planteado en tres unidades de ejecución y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está tramitando el proyecto de urbanización de la primera fase, que contará con una inversión de 42 millones de euros. Esta fase abarca las primeras 57 hectáreas, que se reparten en 30 hectáreas para parcelas logísticas y ocho de parcelas dotacionales destinadas a servicios al transporte.

El proyecto prevé las reservas de suelo necesarias para la instalación de las futuras naves industriales y logísticas; las zonas de servicios especializados al transporte; los sistemas generales de infraestructuras, y la terminal ferroviaria de mercancías que enlazará con el puerto.

La superficie de la nueva área logística será de 193,20 hectáreas cuando esté completamente desarrollada en todas sus fases -151,97 en el término municipal de La Rinconada y 41,23 en el de Sevilla-. Los terrenos se han obtenido por expropiación, con una inversión de 13 millones de euros.

12 años después

El gran centro de mercancías del área metropolitana de Sevilla estaba recogido en los planes generales de ordenación urbanística de Sevilla y La Rinconada, así como en el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus).

En 2012, hace ahora trece años, experimentó un paso decisivo con el inicio de la tramitación de la declaración de proyecto de interés autonómico un proceso que se culminó seis años después, en 2018.

A continuación, arrancó la elaboración del Plan Especial de Ordenación y en paralelo la definición de las distintas fases de urbanización necesarias para la ejecución de esta gran inversión en un centro de transporte que cuando se planificó se fijó por encima de los 300 millones de euros.