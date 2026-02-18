La marea de batas blancas vuelve a pisar las calles de Sevilla y eleva el seguimiento de la huelga : “¡Somos médicos, no esclavos!”

Un estridente sonido de ambulancia, silbatos y protestas al grito de “¡Somos médicos, no esclavos!”. Alrededor de 600 facultativos según la Policía Nacional y 1.500 según el Sindicato Médico Andaluz han marchado desde la explanada del Hospital Virgen del Rocío hasta la Plaza de España, donde se ubica la delegación del Gobierno, para denunciar el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad el tercer día de huelga médica en el país.

La estampa es casi idéntica a la de hace de dos meses, cuando en diciembre los facultativos saltaban a la calle para defender sus condiciones laborales. Desde entonces la guerra abierta entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Mónica García se ha agudizado y la negociación está completamente paralizada.

Así lo ha explicado el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, durante su atención a los medios, donde ha aprovechado para denunciar que ninguna de las peticiones que han hecho los sindicatos se ven reflejadas en las propuestas de estatuto del Ministerio. “Su estatuto marco consagra el maltrato a nuestro colectivo porque no hay ninguna de nuestras reivindicaciones en el. De hecho, se recogieron algunas de nuestras peticiones en un borrador, pero fueron retiradas, todo indica que ha sido por nuestro empeño en conseguir un estatuto propio. Y aquí estamos, en una situación sin salida porque el Gobierno no quiere que la haya”, ha lamentado.

Este escenario de crispación entre parte del colectivo médico se ha reflejado a lo largo de la Avenida Manuel Siurot, donde centenares de batas blancas han denunciado a pleno pulmón una situación que califican de “insostenible”. Al grito de “¡Mónica, traidora, escúchanos ahora!”, “¡Hora trabajada, hora cotizada!” y “¡En este estatuto leemos opresión!”, médicos de todas las especialidades han reivindicado su agotamiento y su malestar con el sistema sanitario público.

“Pedimos condiciones dignas, que se nos valore y se nos muestre un poco de respeto a los médicos, que se nos cuide porque nosotros somos quienes tenemos que cuidar a la población”, ha denunciado una médico internista ante el micrófono de El Correo de Andalucía.

Estos héroes sin capa hoy lucían capas del sindicato médico para decir basta. Los otorrinos picaban sus bateas, otros alzaban sus pancartas con una caricatura de la ministra endemoniada y la inmensa mayoría llevaba su característica bata blanca.

La manifestación, que se ha organizado en todas las provincias andaluzas y en el resto de comunidades, ha elevado el seguimiento de la huelga en hospitales de Sevilla, según el Sindicato Médico Andaluz.

De guardias voluntarias a horas cotizadas

El Estatuto Marco del Ministerio ha generado una gran grieta entre el colectivo médico y el Gobierno central. Entre las principales reivindicaciones de este sector sanitario, los médicos exigen tener un estatuto propio de la profesión médica y facultativa. O lo que es lo mismo: una línea directa de negociación con el Ministerio que represente a los facultativos que forman parte de la categoría A-1 (médicos, psicólogos clínicos, investigadores, veterinarios…). “En el resto de países europeos las condiciones del colectivo médico son específicas y diferentes a las del resto de trabajadores. Las nuestras hay que regularlas en una norma propia”, señala el presidente del SMA.

Sobre el borrador de la cartera de Mónica García, los médicos reclaman que las guardias dejen de ser obligatorias y se conviertan en voluntarias. En este sentido, el Ministerio descarta dicha posibilidad, alegando que, de ser así, el sistema no podría seguir adelante.

También piden que se reduzca el número de horas extras obligatorias, dejando atrás las jornadas de 24 horas que vienen haciendo los médicos los días que encadenan una jornada ordinaria con la guardia. Sobre esto, el borrador del Ministerio sí que contempla reducir la jornada.

Actualmente, las horas extras de las guardias no computan para la jubilación, por lo que los médicos alegan que “la mayor parte de su jornada no se tiene en cuenta para su pensión cuando se retiren”. En este sentido, exigen que esas horas coticen para su jubilación. Entre otras claves, también reclaman una clasificación profesional acorde a su formación y responsabilidad.