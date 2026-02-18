La Media Maratón de Sevilla se traslada a noviembre para alejarse de la Zurich Maratón

La Media Maratón de Sevilla cambia de fecha y se celebrará el 29 de noviembre de 2026. La cita de atletismo, marcada en rojo por muchos corredores se renueva para encajar en el calendario de la ciudad, que, apenas un mes después, celebra su Maratón. Cortar la Avenida de la Palmera, donde se ubican la salida y la meta de ambas pruebas, durante 24 horas, dos veces en menos un mes, no es viable para las conexiones en la capital andaluza.

Los 21 kilómetros se celebrarán a finales de noviembre, como ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla. Esto permitirá que haya dos meses de diferencia con la Nocturna y casi tres meses antes de que se celebre el Maratón. Además, defienden que el cambio responde a una necesidad de "armonizar la celebración de estas pruebas y optimización de los recursos municipales". Así, sostienen que "se evita la celebración de pruebas en breves intervalos de tiempo".

En 2025, por estas fechas, ya estaba abierta la inscripción para participar en la prueba de los 21 kilómetros, antes incluso de que se celebrara el Maratón. Sin embargo, a estas alturas hasta ahora no había opción para poder apuntarse ni se conocía la fecha exacta que, en una situación normal debería ser el 27 de enero, el último domingo del mes. Como ha podido saber El Correo de Andalucía, desde el Instituto Municipal de Deportes (IMD) esperaban para cerrar una nueva fecha.

Bloquear la ciudad

Este año, la Media de Sevilla se celebró el 26 de enero y el Maratón el pasado 15 de febrero. Esto ha provocado que el Ayuntamiento haya tenido que bloquear por completo la ciudad en dos ocasiones en menos de un mes. Si bien es el IMD el que decide cuando celebrar la Media, el Maratón depende del calendario de la AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) y es esta institución la que marca la fecha.

La Media de Sevilla se ha convertido en una fecha clave para los corredores de la ciudad y los llegados desde distintas partes del mundo. Desde la organización sostienen que en esta edición han participado 20.000 corredores, lo que le ha permitido batir su récord histórico de participación, con 3.000 personas más que en 2025 y casi el doble que hace tan solo cinco años. A esto ayuda que se haya convertido en la prueba preparatoria del Maratón.

Pese al interés que suscita entre los corredores la prueba, el Ayuntamiento asume que no es posible cortar la ciudad de esta manera en dos ocasiones en un plazo de tiempo tan corto. La capital hispalense queda bloqueada para poder completar los 21 o 42 kilómetros de las carreras. "Intente pasar cuando haya hueco sin molestar a los corredores", animaban los agentes de la Policía Local a los conductores que se topaban con el Maratón el pasado domingo.

Preparación del Maratón

Ante esta situación, desde la organización han buscado una fecha alternativa que no interfiera en otras citas importantes de la ciudad. Fuentes consultadas por este periódico explican que la idea planteada era permutar la prueba por una de la misma distancia en algún municipio de la provincia y que este se quede con la preparatoria del Maratón.

La más famosa, la de Los Palacios, quedó rechaza al celebrarse en diciembre y coincidir con el plan especial de Navidad del Ayuntamiento de la capital. Entre las opciones que está Dos Hermanas, que celebra la Media maratón tierra y olivo en el mes de noviembre y la posibilidad de La Rinconada, que ha celebrado este año la séptima edición de la Media maratón Entreparques, con salida en San José. Aunque el Ayuntamiento ha emplazado esta decisión a la organización.