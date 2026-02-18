¿Por qué todo el mundo se detiene ante este garaje de Triana? El alcalde de Sevilla ya lo tiene claro: "Es extraordinaria"

"Extraordinaria". Así ha calificado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la imagen que ha estrenado esta semana la puerta de un garaje del barrio de Triana, que ha dejado sin palabras a sus espectadores por la curiosa estampa que en ella se refleja: un enorme azulejo pintado con el puente de Isabel II.

El autor de esta obra ha sido Fabian Bravo, un sevillano conocido con el nombre artístico de 'Kato' que empezó a pintar sus graffitis en 1999, cuando apenas era un niño, y que ha pasado de plasmar firmas en las calles de su barrio, Triana, a ganarse la vida con el muralismo por todo el país.

Una trayectoria que incluso le ha llevado a ser nominado para entrar en la lista de los mejores murales de todo el mundo por 'Street Art Cities', con un impresionante graffiti de 50 metros de largo por 6 de alto ubicado en Cartagena, Murcia.

El encargo a este artista sevillano que ha conquistado al barrio de Triana

Pero, a pesar de que el artista se traslada constantemente por toda la geografía para expandir su magia por el mundo, siempre tiene su tierra, Sevilla, en el centro de su pensamiento y plan.

Esto le ha llevado a que sea en su propio barrio, Triana, donde el joven recibió el encargo de la comunidad de vecinos del número 55 de la calle San Jacinto para que embelleciera el portón de su aparcamiento.

Los vecinos pidieron a Bravo que pintara una imagen más clásica en la que se pudiera ver el Puente de Triana y su paisaje. Sin embargo, el artista quiso darle una vuelta a la idea y les propuso hacer un encargo más original.

Un mural inspirado en los azulejos de Triana

Para ello, les mostró la posibilidad de crear un dibujo inspirado en un azulejo histórico del Bar Santa Ana y adaptarlo al formato mural, al que le incorporaría la imagen del Puente de Isabel II en su interior y el lema 'Triana' junto a una estampa privilegiada del río.

Una idea que conquistó a los vecinos y que, tras su realización, ha dejado sin palabras a todos los que han podido presenciarlo en el barrio trianero.

La persiana de Sevilla que ha dejado sin palabras a los sevillanos y visitantes

"Para mí, haber realizado este diseño para esta persiana ha sido algo especial. Me crie en Triana, pasando cada mañana por los talleres de alfarería y viendo cómo pintaban azulejos a mano", ha señalado a través de sus redes sociales el artista sevillano que, en apenas unas horas, se ha hecho viral con cientos de miles de interacciones venidas de todos los rincones del país.

Además, ha recalcado: "Este es un bonito homenaje y recuerdo a parte de la esencia de mi tierra, Triana". De igual modo, el artista ha explicado que siente "orgullo" al ver la acogida que su obra está teniendo en Sevilla y ha afirmado que "me encantaría llenar de azulejos míticos sevillanos" la ciudad.

El mural de Triana, una obra "muy nuestra"

De igual modo, el joven ha explicado que está pensando en sacar láminas con estas obras al haber recibido ya diversos encargos y que, viendo el apoyo recibido, ha cumplido el objetivo que buscaba con su mural, que era "que fuera muy nuestro".

"Extraordinaria", ha señalado sobre la obra el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Una idea que comparten cientos de miles de usuarios, que han asegurado que es "simplemente maravillosa".

Las redes se llenan de mensajes de admiración a esta obra sevillana

"Más cosas así me gustaría ver cuando paseo por el centro", ha señalado un usuario. A lo que ha añadido otro: "Es impresionante en directo". "Qué cosa más bonita y más nuestra", ha indicado otro. "Una obra de arte", ha recalcado otro usuario, mientras que otro ha pedido que "el arte inunde todos los rincones de Sevilla y que cada calle sea una experiencia única".

Unas muestras de afecto y admiración que el artista no ha podido más que agradecer y asegurar que, cuando realizaba su mural inspirado en los azulejos trianeros, "no esperaba que fuera a llegar a tanto".