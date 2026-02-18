El pacto de gobierno de San Juan de Aznalfarache se rompe: el PP gobernará en solitario hasta las elecciones

El pacto de gobierno de San Juan de Aznalfarache se rompe. Tras tres años, el PP ha decidido gobernar en solitario por las "faltas de respeto, difamaciones y falsedades públicas" recibidas. La convocatoria de un pleno extraordinario por parte de la oposición para la paralización de la licencia de la nueva gasolinera rechazada por los vecinos fue apoyada por los socios de gobierno. Ese ha sido el punto de inflexión que ha fomentado la ruptura definitiva con sus compañeros de legislatura.

Las elecciones de 2023 dieron como resultado un ayuntamiento fragmentado. Aunque fue el PP el partido que sumó más votos, sin embargo, solo alcanzó los siete concejales, lejos de los 10 que hacen falta para gobernar la localidad. En ese momento, los populares firmaron un pacto con Cambia San Juan, formado por antiguos socialistas, que funcionó hasta hace apenas unos meses, cuando comenzaron las fricciones.

"Llevamos mucho tiempo soportando faltas de respeto, difamaciones y falsedades públicas por parte de Cambia San Juan y nunca hemos contestado", ha denunciado la alcaldesa del municipio sevillano, María Luisa Moya, tras convocar a la prensa. Una decisión "meditada" que ha contado con el apoyo el presidente del partido en Sevilla, Ricardo Sánchez, y regidores de otros municipios que gobierna el PP.

Una situación que "no es sostenible"

"Empezaron a hacer de hermano pequeño", explica Kiko Carrasco concejal popular del municipio. Así, iban pasando los plenos hasta que los miembros de la formación local comenzaron a votar "en contra de propuestas del propio gobierno", como la propuesta de productividad de la Policía Local. "Esto no es sostenible", insiste el popular, que asegura que les han llegado a "insultar" por redes sociales.

La legislatura comenzó tranquila en San Juan, donde el PP se hizo con la alcaldía después de años de gobierno socialista. "Nos pusimos todos a trabajar", recuerda Carrasco, que apunta a la ilusión del principio. Sin embargo, puntualiza que las cosas se comenzaron a truncar después de que los populares del municipio acompañaran a miembros de la Junta en distintos actos. "Empezó a ver tensiones", admite.

Desde el PSOE definen la situación como "grave" y apuntan a que a la alcaldesa "solo le preocupa su sillón, su incapacidad para dar estabilidad y su falta de proyecto". Así, han pedido explicaciones a la regidora sobre su plan de gobierno a partir de ahora, al no contar con los apoyos necesarios para sacar adelante sus propuestas "porque no tiene la mayoría suficiente". Así, preguntan en quién se apoyarán ahora.

Terminarán la legislatura en solitario

Los socialistas tampoco pueden conformar gobierno. Aunque la formación consiguió seis concejales, solo uno menos que el PP, durante la legislatura ha perdido una de sus actas, después de que uno de los suyos optara por ser independiente. De esta forma, pese a poder sumar a los miembros de Cambia San Juan o Con Andalucía, las matemáticas no salen ante la dificultad de sumar el apoyo del tránsfugo.

Por el momento, desde las filas del PP no plantean gobernar con ningún otro partido. Así, su proyecto para el año que resta de legislatura es liderar el municipio en solitario. "Hay que seguir gobernando y las cosas tienen que seguir saliendo". Carrasco recuerda que las diferencias con Cambia San Juan eran tales que ya no tenían asegurados ni los votos del propio equipo de gobierno, por lo que vaticinan pocos cambios.

"Tenemos la tranquilidad de que vamos a terminar la legislatura", confirma el concejal popular, que puntualiza que en los meses que restan hasta las elecciones tendrán que trabajar "mucho más", ya que son menos. Además, no cierra la puerta a ninguna otra formación y aseguran que van a "pactar y a hablar con todos los grupos", incluso con Cambia San Juan para, las medidas de "gestión ordinaria" del municipio.