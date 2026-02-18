La recuperación de la parcela de Emvisesa investigada por la UCO se bloquea: Burger King no colabora con el Ayuntamiento

La parcela de Emvisesa en El Higuerón investigada dentro del caso Rafael Pineda por parte de la Guardia Civil está "secuestrada". Así se ha referido Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo y responsable de la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla, que ha ofrecido una rueda de prensa este miércoles para mostrar "tranquilidad" y "colaboración" con la Justicia. El concejal popular ha actualizado cómo está el proceso judicial y los pasos dados por el Ayuntamiento de Sevilla a través de un relato de hechos en el que ha destacado el "desentendimiento de Burger King", que ocupan parte del terreno. Esta posición de la cadena de comida rápida de no colaborar impide revertir la parcela.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunció en el pleno ordinario de noviembre que se había solicitado la suspensión de la compraventa de la parcela situada en el Higuerón y una reunión con los empresarios de Burger King para que se personaran en la causa que investiga el Juzgado número 10 de instrucción. Sin embargo, Juan de la Rosa ha lamentado las dificultades para contactar con Burger King por diferentes vías, hasta que finalmente se ha declarado "ajena a este asunto".

"Habíamos hecho un estudio de reversión, como una de las medidas para la parcela, pero ante la falta de colaboración es inviable", ha explicado. Según el delegado de Urbanismo, se pidieron reuniones con Burger King pero las llamadas telefónicas no fueron atendidas. Se presentaron denuncias a los canales éticos de la empresa con "el silencio" como respuesta. Y tras el envío de burofax, "la empresa declara estar ajena a este asunto". "Como Burger King no está implicado, impide la reversión de la parcela", ha añadido.

Juan de la Rosa ha recordado que en noviembre de 2025 el alcalde anunció medidas contundentes, y una de ellas era la de ir de la mano con Burger King, algo ya "inviable". Es el 10 de diciembre cuando se recibe la respuesta definitiva por parte de Burger King en la que se declara "ajena".

El concejal popular ha insistido en que "es una parcela sujeta a un contrato de arrendamiento que nos encontramos". "Intentamos sanear la empresa, hacer vivienda, y nos encontramos esta parcela con un arrendamiento de Burger King que no tiene ningún significado con Emvisesa. Se vende con un inquilino dentro. Obliga el PSOE a un arrendamiento durante 40 años y obliga a venderla con esa carga dentro", ha proseguido.

Ha insistido en que "el contrato de arrendamiento de larga duración, que se firma el 8 de febrero del año 2017 es, sin duda, el origen de esa parcela secuestrada y esa parcela blindada por el Partido Socialista en estos años. No cabe duda de que ese contrato es el que marca toda la evolución posterior que supone un lastre para los posteriores intentos de venta y causa de forma inequívoca un perjuicio a Emvisesa, obligada a sacar a venta un contrato de arrendamiento con una condición de 40 años, y que en el caso de que se vendiese, de forma obligatoria, tenía que hacerse con ese contrato de arrendamiento vigente, con los originarios arrendatarios".

Este martes se produjeron las detenciones de Rafael Pineda, su esposa, Olga Pérez, y otras tres personas por la Guardia Civil durante un operativo de la UCO que investiga la venta de la parcela del Higuerón por parte de Emvisesa a la mujer del exjefe de gabinete del delegado del Gobierno. Entre los otros tres detenidos está el trabajador de Emvisesa que recibió un pago tras la compraventa de la parcela. Los cinco detenidos por la trama urbanística de Emvisesa, relacionada con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, han pasado este miércoles a disposición judicial.