El proyecto del nuevo pabellón deportivo de Sevilla Este sufre otro revés: nuevo retraso en los contratos de las obras

Sevilla Este sigue esperando noticias positivas sobre la construcción de un nuevo pabellón deportivo para sus vecinos. De hecho, recientemente recibió una de las grandes, al confirmarse que el Ayuntamiento de Sevilla había recibido 12 millones de euros para un proyecto que incluye este equipamiento. Pero lo cierto es que la obra no solo está empezada, es que no tiene ni proyecto empezado. Y para poder licitarlo, es necesario que se termine toda la tramitación necesaria. Pero este paso fundamental, en cambio, ha sufrido un nuevo parón, que supondrá que todo se alargue tres meses más de lo previsto.

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) aprobará en su próximo Consejo de Gobierno la suspensión temporal de un contrato vinculado a la redacción del proyecto de acometidas del futuro polideportivo previsto para la calle Dr. Miguel Ríos Sarmiento. Este contrato es previo y condicionante del proyecto básico de ejecución del pabellón así como la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras. La decisión se adopta porque aún falta documentación solicitada a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), un trámite que el propio expediente estima en unos tres meses.

En el acuerdo firmado por la Vicegerencia del IMD se señala que, cuando llegue la documentación pendiente, deberá levantarse la correspondiente acta de suspensión, tal como prevé la normativa de contratación pública. El origen de este parón está en una petición realizada por el adjudicatario, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, en la que expone que el contrato fijaba tres meses para la redacción pero depende de autorizaciones de las distintas empresas suministradoras de servicios públicos y las distintas administraciones competentes en los servicios afectados.

Entre ellas, la CHG, a la que se solicitó "la autorización y condicionantes técnicos imprescindibles" sin haber recibido respuesta, "por lo que no es posible la finalización completa del proyecto". Según este escrito, el adjudicatario asegura que sí remitió al IMD dentro de plazo el proyecto básico y de ejecución del pabellón en todo lo no condicionado por ese trámite, y mantiene abierta la parte pendiente hasta que el organismo estatal conteste. En la documentación aportada figura, entre otros elementos, una solicitud relacionada con el cruce del cauce del arroyo de La Ranilla por una línea eléctrica de media tensión.

Según explican fuentes municipales a este periódico, el proyecto está redactado y se encuentra únicamente a la espera de recibir esa documentación que falta. En cuanto se solucione, el Gobierno de Sanz afrontará la licitación del proyecto, lo adjudicará e iniciará lo antes posible la obra para dar respuesta a esta reivindicación histórica de Sevilla Este.

El proyecto se llegó a licitar en 2023 y se paró

En mayo de 2023, el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Consejo de Gobierno del IMD (Instituto Municipal de Deportes), ya aprobó licitar las obras del nuevo pabellón polideportivo de Sevilla Este, con un presupuesto de tres millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Sin embargo, en febrero de 2024, el responsable del contrato emitió un informe donde manifestaba ciertos aspectos técnicos y condicionantes que influían o estaban relacionados con el inicio de la obra, entre ellos aspectos no contemplados en el proyecto que sirvió de base para el procedimiento de contratación. Por ello, se aprobó el desistimiento de la licitación del contrato de obras contempladas en el proyecto básico y de ejecución de obras de construcción, y anular el gasto de tres millones de euros.

Fondos europeos para el polideportivo de Sevilla Este

Este nuevo tiempo de espera se suma al que lleva Sevilla Este a sus espaldas reclamando que de una vez por todas se acometa el proyecto. Pero esta petición vecinal no termina de salir adelante sin inconvenientes por el camino en el plano administrativo. De momento, el equipamiento no está en obras y queda pendiente de que se aporte esta documentación que falta.

El nuevo pabellón deportivo de Sevilla Este forma parte de lo que se conoce como Plan de Actuación Integrado de Sevilla PAI, Sevilla Nuevo Este. Es la gran transformación que pretende ejecutar el Ayuntamiento de Sevilla en los próximos años una vez aprobó a finales de enero, en su Junta de Gobierno Local, un acuerdo para la aceptación y recepción de una subvención de 12 millones de euros. El objetivo del Gobierno de José Luis Sanz es que todo pueda estar en ejecución antes de que termine la legislatura, antes de 2027.

La base del proyecto es un nuevo corredor verde, un pabellón deportivo cubierto, un centro de emprendimiento en la Algodonera y mejoras en colegios, instalaciones deportivas y calles del distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Como informó este periódico, estos 12 millones distan de los más de 20 millones que se contemplaron inicialmente para el proyecto que se presentó, de los cuales unos 17 corresponderían a la subvención. Finalmente, se han obtenido esos 12, aunque se llegará hasta los 14 millones porque otros dos los pondrá el Ayuntamiento. Fuentes municipales reconocieron que al recibir una cantidad menor el proyecto variará en algunos detalles para readaptarlo al presupuesto concedido, algo que todavía se está definiendo.

Dentro del plan, se considera que la dinamización económica del distrito también se verá reforzada con la construcción de este pabellón polideportivo cubierto en Sevilla Este, "un nuevo equipamiento deportivo que se convertirá en referencia para la ciudad".