Patrimonio da luz verde a la retirada de las azucenas de la Giralda tras la caída de una de las jarras por las borrascas

Luz verde a la retirada de las azucenas de la Giralda tras la caída de una de ellas durante el tren de borrascas. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la Delegación de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, ha autorizado las actuaciones de emergencia en las azucenas de la Giralda del templo catedralicio, lo que significa su retirada en próximas fechas aún por concretar. El objetivo es adelantar los trabajos de restauración previstos en la terraza del campanario y evitar el riesgo de futuros desprendimientos.

Una de las piezas de la Giralda cayó hace unas semanas desde una altura de 60 metros a causa de las fuertes rachas de viento de hasta 76 km/h y las intensas lluvias que se dieron esos días en la ciudad. En aquel momento, el Cabildo anunció que próximamente se procedería a la retirada de las otras tres jarras de hierro fundido, sin embargo, debían esperar a la mejora de la meteorología para poder instalar las grúas correspondientes en condiciones óptimas de seguridad.

Las azucenas de la Giralda son un total de cuatro jarras de hierro y bronce que simbolizan la pureza de María y la Inmaculada Concepción. Cada una tiene un peso aproximado de 120 kilos y una medida total de 3,85 metros de alto. Su base es de piedra caliza, mientras que el hierro permite formas resistentes. El diseño tiene tres niveles: base esférica calada, cuerpo vegetal con tallos y hojas curvadas, y un remate floral abierto hacia el cielo.

En 1568, Hernán Ruiz llevó a cargo el diseño de la parte cristiana del campanario, terminó el remate renacentista del campanario de origen almohade. Casi dos siglos después, en 1751, el herrero Basilio Cortés rehizo las jarras e introdujo las azucenas metálicas y las doró, junto a la bola donde luego se asentaría el Giraldillo. Sin embargo, las cuatro azucenas que actualmente están en la Giralda no son las originales. Aquellas fueron sustituidas por el deterioro del clima y se encargaron cuatro réplicas de hierro fundido al orfebre sevillano Fernando Marmolejo Camargo.

Más actuaciones en la Catedral, el Real Alcázar y la Colegial del Salvador

En total, la Comisión de Patrimonio ha analizado 12 expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico de la capital, así como de los municipios de Carmona, Estepa y Osuna. De este modo, ha autorizado las actuaciones de conservación de dos vidrieras de la Catedral de Sevilla en donde Patrimonio ha autorizado tanto la restauración del vitral del Nacimiento, situado en la capilla de los Evangelistas y atribuida a Arnao de Flandes en 1553; así como el respectivo a la Iglesia del Sagrario, cuya pintura se confiere a Bautista de León entre los años 1657-1685. Esta última pieza presenta, entre otros, daños importantes en la estructura de la ventana, lo que pone en peligro su conservación. Se estima que ambas vidrieras fueron restauradas en la década de 1920, haciendo necesaria una nueva actuación.

También, en el Real Alcázar de Sevilla la Comisión Provincial de Patrimonio ha valorado como oportuna la reforma del proyecto de adaptación y mejora de los espacios de la cafetería, incluyendo en ello la utilización de los aseos públicos y el almacén y la renovación del sistema de climatización, así como la accesibilidad y su natural integración en el espacio de los jardines. Por otro lado, ha dado el visto bueno a la sustitución de un árbol ubicado en el Patio de los Naranjos de la Iglesia Colegial del Salvador, debido al mal estado que presenta el ejemplar.