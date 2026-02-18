La Policía Nacional de Sevilla detiene al administrador que engañó a comunidades de vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea

El administrador de fincas acusado de defraudar a más de 15 comunidades de vecinos en Sevilla, en los barrios de Pino Montano y Tiro de Línea, fue detenido por la Policía Nacional en la tarde de ayer en Sevilla. Las diligencias policiales han sido practicadas tras las denuncias presentadas por los vecinos en comisaría y el detenido podría estar hasta 72 horas en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial, aunque no se espera que agote este plazo.

Estas actuaciones son paralelas a las ya ejecutadas por la Sección de Instrucción (p.13) del Tribunal de Instancia de Sevilla que lo ha citado para declarar el próximo 10 de marzo como posible autor de un delito de estafa. J. M. M. L. V. deberá responder como persona física y como titular de la empresa Lucas&Viedma.

El modus operandi denunciado por las comunidades afectadas es muy similar: J. M. M. L. V. pedía préstamos a nombre de la comunidad por valor de más de 142.000 euros en todos los casos conocidos y luego dejaba de pagarlos. A veces, el dinero, siempre prestado por Bankinter, iba a la cuenta de la comunidad y de ahí disponía y en otras no se sabe dónde está el dinero.

El proceso judicial, aún en un momento procesal embrionario, podría derivar en la comisión de nuevos ilícitos. La primera denuncia presentada en el Juzgado de Guardia la realizó el letrado Óliver Cáceres, de Providens Abogados. Además, también está personado en el juicio Sebastián Marqués García. Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico apuntan que habrá que ver de qué manera se firmaron los contratos con la entidad bancaria y si se cometió algún ilícito distinto al ya denunciado.

El montante defraudado por este administrador en Sevilla alcanza ya los 800.000 euros. Además, no se descarta que hubiera otras comunidades afectadas que aú no supieran que les ha ocurrido lo mismo.

El Colegio de Administradores de Finca de Sevilla informó la semana pasada de la apertura de un expediente a J. M. M. L. V. tras lo ocurrido. El órgano colegiado tuvo conocimiento de lo ocurrido después de la primera denuncia presentada y puso a disposición de las comunidades de propietarios a una vocal "para asesorarles e informarles de las opciones de las que disponen en esta situación, así como resolver cualquier duda al respecto tanto a ellos como a los Administradores de Fincas Colegiados que se hagan cargo de las mismas.