La razón por la que los niños sevillanos no tendrán clase el próximo viernes 27 de febrero: no tiene nada que ver con el Día de Andalucía

El viernes 27 de febrero los colegios de Sevilla no tendrán clases. Los niños sevillanos no tendrán que ir a los centros y la causa no es relativa a la celebración del Día de Andalucía, el 28 de febrero.

La razón es que el 27 de febrero se celebra el Día de la Comunidad Educativa, una jornada dedicada a reconocer la labor de todas las personas que forman parte del sistema educativo: alumnado, profesorado, familias y personal de los centros, además de poner en valor la educación, la convivencia y la participación en la comunidad escolar; figura como día no lectivo en el calendario andaluz y se sitúa justo antes del Día de Andalucía.

Los días del calendario escolar que quedan hasta final del curso 2025/26

Desde febrero (Sevilla, curso 2025/26), lo más destacado es el 27 de febrero como Día de la Comunidad Educativa (no lectivo) y el 28 de febrero, Día de Andalucía (festivo). Además, el calendario recuerda que los Consejos Escolares Municipales fijarán 2 días de libre disposición (fechas concretas según municipio/centro).

En marzo-abril, el gran parón es la Semana Santa: las vacaciones empiezan el 30 de marzo y terminan el 5 de abril (ambos incluidos en el periodo vacacional indicado). Tras ese descanso, se retoman las clases con normalidad.

Noticias relacionadas

Ya en mayo-junio, el festivo señalado es el 1 de mayo (Día del Trabajo) y el tramo final del curso llega con el 22 de junio como fin de los días lectivos para Infantil, Primaria y Especial, y también para ESO, Bachillerato, FP y el resto de enseñanzas del cuadro; el 30 de junio figura como fin de curso administrativo.