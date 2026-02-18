Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidades

Rosauro Varo, nombrado miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

El BOJA oficializa su designación en sustitución de Iñaki Echeveste Calzada

El empresario sevillano Rosauro Varo

El empresario sevillano Rosauro Varo / Europa Press

El Correo

El Correo

El empresario sevillano Rosauro Varo ha sido nombrado nuevo miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en representación de los intereses sociales y a propuesta del Consejo de Gobierno de la institución académica.

El nombramiento aparece publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este miércoles, donde se recoge también la salida de Iñaki Echeveste Calzada, a quien se le agradecen los servicios prestados, fórmula habitual en este tipo de relevos institucionales.

Según la orden oficial, la designación de Varo surte efecto desde el pasado 12 de febrero de 2026, fecha en la que fue firmada.

Rosauro Varo Rodríguez, de 46 años, es presidente de GAT Inversiones y forma parte de la plataforma Andalucía27. Con su incorporación al Consejo Social, se refuerza la presencia del ámbito empresarial en el órgano encargado de canalizar la participación de la sociedad en la universidad pública sevillana.

La recuperación de la parcela de Emvisesa investigada por la UCO se bloquea: Burger King no colabora con el Ayuntamiento

La marea de batas blancas vuelve a pisar las calles de Sevilla y eleva el seguimiento de la huelga : “¡Somos médicos, no esclavos!”

Once detenidos por robar móviles en el polémico festival de música electrónica de La Cartuja en Sevilla

El juzgado del caso Rafa Pineda amplía su investigación por la venta de la parcela de Emvisesa: los detenidos pasan a disposición judicial

Rosauro Varo, nombrado miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

La Policía Nacional de Sevilla detiene al administrador que engañó a comunidades de vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea

