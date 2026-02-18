Rosauro Varo, nombrado miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

El empresario sevillano Rosauro Varo ha sido nombrado nuevo miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en representación de los intereses sociales y a propuesta del Consejo de Gobierno de la institución académica.

El nombramiento aparece publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este miércoles, donde se recoge también la salida de Iñaki Echeveste Calzada, a quien se le agradecen los servicios prestados, fórmula habitual en este tipo de relevos institucionales.

Según la orden oficial, la designación de Varo surte efecto desde el pasado 12 de febrero de 2026, fecha en la que fue firmada.

Rosauro Varo Rodríguez, de 46 años, es presidente de GAT Inversiones y forma parte de la plataforma Andalucía27. Con su incorporación al Consejo Social, se refuerza la presencia del ámbito empresarial en el órgano encargado de canalizar la participación de la sociedad en la universidad pública sevillana.