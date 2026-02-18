Estas son las carreras populares de Sevilla en 2026: calendario completo y cambios clave

Ya es oficial. El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado el calendario oficial de carreras populares para 2026, un programa que refuerza las tres grandes citas del atletismo en la ciudad: el Zurich Maratón de Sevilla, el Medio Maratón y la Nocturna del Guadalquivir KH7.

Esta nueva apuesta del running sevillano pretende celebrar el máximo número de pruebas en parques para, de esta forma, reducir los cortes de tráfico y la vida diaria de los sevillanos.

Calendario oficial de las carreras populares

Entre las carreras populares ya confirmadas destacan varias citas clásicas del calendario. La Carrera Triana-Los Remedios ‘Torre Sevilla’ se celebrará el 15 de marzo; la Carrera Cerro-Amate, el 12 de abril; la Carrera Parque de María Luisa ‘Coca-Cola’, el 10 de mayo; la Carrera Nervión-San Pablo ‘El Corte Inglés’, el 4 de octubre; y la Carrera Casco Antiguo ‘CaixaBank’, el 18 de octubre. Estas pruebas, integradas en el circuito municipal, tendrán un impacto limitado a sus respectivos distritos.

Una de las principales novedades del calendario es el cambio de fecha del Medio Maratón de Sevilla, que se traslada a finales de noviembre. La próxima edición tendrá lugar el 29 de noviembre de 2026, lo que permitirá espaciar mejor las grandes pruebas del año y evitar concentraciones en pocas semanas. De este modo, habrá aproximadamente dos meses entre la Nocturna del Guadalquivir y el Medio Maratón, y un margen similar hasta el Zurich Maratón.

Carrera Triana - Los Remedios 'Torre Sevilla ': 15 de marzo

': 15 de marzo Carrera Cerro - Amate : 12 de abril

: 12 de abril Carrera Parque de Mª Luisa 'Coca-Cola' : 10 de mayo

: 10 de mayo Nocturna del Guadalquivir : 25 de septiembre

: 25 de septiembre Carrera Nervión San Pablo 'El Corte Inglés' : 4 de octubre

: 4 de octubre Carrera Casco Antiguo 'CaixaBank' : 18 de octubre

: 18 de octubre Medio Maratón de Sevilla : 29 de noviembre

: 29 de noviembre Maratón de Sevilla: Mediados de febrero de 2027 (aún por confirmar)

El Consistorio ha explicado que el objetivo es equilibrar la actividad deportiva con el calendario festivo y la movilidad urbana. Por ello, se evitarán carreras entre el Viernes de Dolores y el final de la Feria, así como en el puente de la Constitución y la Inmaculada y en Navidad, salvo excepciones. Además, todas las pruebas que afecten a vías urbanas deberán contar con la aprobación del Instituto Municipal de Deportes (IMD), con el fin de garantizar una planificación coordinada y sostenible.