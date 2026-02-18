Atletismo
Estas son las carreras populares de Sevilla en 2026: calendario completo y cambios clave
La Media Maratón de Sevilla se adelanta al mes de noviembre
A.M.R
Ya es oficial. El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado el calendario oficial de carreras populares para 2026, un programa que refuerza las tres grandes citas del atletismo en la ciudad: el Zurich Maratón de Sevilla, el Medio Maratón y la Nocturna del Guadalquivir KH7.
Esta nueva apuesta del running sevillano pretende celebrar el máximo número de pruebas en parques para, de esta forma, reducir los cortes de tráfico y la vida diaria de los sevillanos.
Calendario oficial de las carreras populares
Entre las carreras populares ya confirmadas destacan varias citas clásicas del calendario. La Carrera Triana-Los Remedios ‘Torre Sevilla’ se celebrará el 15 de marzo; la Carrera Cerro-Amate, el 12 de abril; la Carrera Parque de María Luisa ‘Coca-Cola’, el 10 de mayo; la Carrera Nervión-San Pablo ‘El Corte Inglés’, el 4 de octubre; y la Carrera Casco Antiguo ‘CaixaBank’, el 18 de octubre. Estas pruebas, integradas en el circuito municipal, tendrán un impacto limitado a sus respectivos distritos.
Una de las principales novedades del calendario es el cambio de fecha del Medio Maratón de Sevilla, que se traslada a finales de noviembre. La próxima edición tendrá lugar el 29 de noviembre de 2026, lo que permitirá espaciar mejor las grandes pruebas del año y evitar concentraciones en pocas semanas. De este modo, habrá aproximadamente dos meses entre la Nocturna del Guadalquivir y el Medio Maratón, y un margen similar hasta el Zurich Maratón.
- Carrera Triana - Los Remedios 'Torre Sevilla': 15 de marzo
- Carrera Cerro - Amate: 12 de abril
- Carrera Parque de Mª Luisa 'Coca-Cola': 10 de mayo
- Nocturna del Guadalquivir: 25 de septiembre
- Carrera Nervión San Pablo 'El Corte Inglés': 4 de octubre
- Carrera Casco Antiguo 'CaixaBank': 18 de octubre
- Medio Maratón de Sevilla: 29 de noviembre
- Maratón de Sevilla: Mediados de febrero de 2027 (aún por confirmar)
El Consistorio ha explicado que el objetivo es equilibrar la actividad deportiva con el calendario festivo y la movilidad urbana. Por ello, se evitarán carreras entre el Viernes de Dolores y el final de la Feria, así como en el puente de la Constitución y la Inmaculada y en Navidad, salvo excepciones. Además, todas las pruebas que afecten a vías urbanas deberán contar con la aprobación del Instituto Municipal de Deportes (IMD), con el fin de garantizar una planificación coordinada y sostenible.
- Polémica en el Maratón de Sevilla: comunica a horas de su inicio que tendrá medallas de madera 'por el temporal
- Nuevas normas para los patinetes: suben las multas y limitan dónde aparcar
- El restaurante secreto de Sevilla en el que Lopera siempre reservaba la misma mesa: el paraíso del pescado que pocos conocen
- Entra en vigor en febrero la nueva norma que limita los patinetes en Sevilla: casco, velocidad máxima, chaleco reflectante y multas de 500 euros
- La UCO detiene a Rafael Pineda y a su mujer, Olga Pérez, por la compraventa de la parcela del Higuerón a Emvisesa
- Llegada de infarto en el Zurich Maratón de Sevilla: Kitata gana a Hiyrden por milímetros
- Así son los 63 nuevos autobuses con los que Tussam moderniza su flota
- Más viviendas y menos comercios: los nuevos barrios de Sevilla Este o Palmas Altas se transforman con 2.000 pisos más