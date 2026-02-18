La Torre del Oro y el Archivo de Indias renovarán su iluminación y podrán cambiar de color en ocasiones especiales

La Torre del Oro y el Archivo de Indias cambiarán de luz, y de color. El Ayuntamiento de Sevilla busca empresa que se haga cargo de un proyecto para rehabilitar y sustituir su sistema de iluminación por uno de alto rendimiento energético y tecnología inteligente. La actuación tiene como objetivo intervenir en dos monumentos significativos de la ciudad para darle un alumbrado ornamental con unas condiciones que permitan apreciar mejor cada uno de ellos. Para ello, según el pliego consultado por El Correo de Andalucía, se procederá a la sustitución completa de una instalación que se considera "obsoleta" y que puede intercambiarse por otra con mayor eficiencia energética, calidad y seguridad eléctrica.

El contrato, licitado con un importe de 461.937,82 euros, tiene un plazo de ejecución de tres meses. Con él se sustituirán proyectores "obsoletos" de "bajo rendimiento energético" por otros con tecnología Led de alto rendimiento energético y bajo consumo, así como la renovación de circuitos eléctricos, herrajes de fijación y cuadros eléctricos. La actuación contempla emplear proyectores RGB con capacidad de cambio de color en algunas zonas de los monumentos y así atender peticiones de iluminación con colores para conmemorar días especiales.

Se considera que este proyecto logrará acabar con "deficiencias" en la instalación eléctrica de alumbrado exterior además del alumbrado artístico del Archivo de Indias y la Torre del Oro. Se instalarán nuevos elementos eléctricos en las fachadas y cubiertas, en nuevas canalizaciones subterráneas, y también se renovarán los centros de mando, colocando un nuevo modelo diseñado especialmente para el Casco Antiguo, "mucho más integrado en el paisaje urbano de nuestra ciudad".

Recreación de la nueva iluminación del Archivo de Indias de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Además, los nuevos proyectores RGB facilitarán "el tono de luz deseado" y "perspectivas del monumento nunca antes vistas", creando distintos ambientes, cambiando el color de luz blanca de fría a cálida, creando atmósferas cálidas o bien jugar con colores vivos y saturados, lo que permitirá modular la iluminación y variar tonalidades. Todo esto que describe el pliego supondrá un ahorro energético de un 44% con respecto al consumo actual y una reducción de emisiones de CO2 de unas 28 toneladas al año. Con esta actuación se pretende, por tanto, reducir el consumo energético, mejorar la seguridad eléctrica de las instalaciones, adaptar las infraestructuras y equipamientos urbanos y mejorar la calidad ambiental del entorno urbano.

Iluminación más completa y acorde del Archivo de Indias

El edificio cuenta por un lado con iluminación propia homogénea en todo el perímetro del edificio, compuesta de 20 farolas con luminarias tipo vela y lámparas leds. Y además, la iluminación artística de titularidad municipal actualmente ilumina solo las fachadas de la avenida de la Constitución y la Plaza del Triunfo, lo cual se considera que "no pone suficientemente en valor los elementos característicos de las fachadas manieristas, como son los contrastes en los paramentos".

Ahora mismo hay un alumbrado ornamental provisional que sustituyó a otro con más de 30 años de antigüedad, pero esta presenta "problemas de uniformidad y tonalidad". La instalación actual proporciona el alumbrado monumental solo a dos de las cuatro fachadas. La propuesta de alumbrado parte de la base de mantener las mismas fachadas iluminadas, correspondientes a la Plaza del Triunfo y avenida de la Constitución, e incluir en la iluminación la calle Fray Ceferino González.

Recreación de la nueva iluminación del Archivo de Indias de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Con la mejora tecnológica que supone el empleo de iluminación LED con tecnología RGBW, permite ajustar de manera precisa la tonalidad del alumbrado a las peculiaridades del monumento, dotándolo además de la posibilidad de emplear diferentes tonalidades en los diferentes cuerpos o zonas de la fachada o diferentes tonalidades a demanda de fechas o festividades concretas de la ciudad de Sevilla. La instalación de alumbrado artístico que se propone, pondrá en valor el esquema compositivo de la fachada, su composición en franjas horizontales, las pilastras, cornisas y el entablamento de piedra sobre paramentos de ladrillo rojo avitolado, a la vez que se le dará protagonismo también a los huecos y los contrastes entre relieves.

Distintos colores en el cuerpo de la Torre del Oro

La iluminación de la Torre del Oro cuenta con 22 proyectores en el perímetro de los adoquines de la torre, que iluminan las 12 caras del primer cuerpo de la torre. El segundo cuerpo está iluminado con 12 proyectores, otros cuatro están en la segunda terraza iluminando la linterna pero sin servicio, y la iluminación se completa con puntos de luz exteriores sobre dos columnas colocadas en el acerado del Paseo de Colón. En el paseo de Marqués de Contadero también hay dos lámparas.

"Es motivo principal de urgencia que se ha detectado en la instalación actual, a la altura de la primera terraza, que el circuito entra a través del muro hasta una caja de registro/derivación colocada en el interior de la torre. En las últimas fechas se ha realizado una inspección de esta caja y los conductores que a partir de ella se alimentan, detectándose deficiencias en su estado de conservación, por lo que se ha optado por evitar el riesgo eléctrico dejando sin servicio el tramo de circuito que de ella se alimenta, y como consecuencia de esto actualmente está sin iluminar el tercer tramo de la torre", desarrolla el pliego.

La nueva instalación "solucionará dicha situación, aprovechando para renovar la instalación de alumbrado artístico que presenta este monumento, ya que está obsoleta y no resulta en modo alguno eficiente". Para ello, se harán trabajos que buscan poner en valor la composición arquitectónica del monumento, manteniendo al menos las mismas zonas iluminadas con la mejora tecnológica que supone el empleo de iluminación LED con tecnología RGBW. Así se ajustará de manera precisa la tonalidad del alumbrado a las demandas y peculiaridades del monumento, dotándolo además de la posibilidad de emplear diferentes tonalidades en los diferentes cuerpos.

La Torre del Oro iluminada con la cara de Jesús Navas a través de una proyección / C. C.

Incluso se especifica que se resaltará la tonalidad albero seña de identidad de la Torre del Oro y elemento característico de la cúpula superior de la linterna. La obra, por tanto, supondrá instalar diferentes circuitos de alumbrado para iluminar los diferentes cuerpos de la torre sin distorsionar la imagen del monumento. Para mejorar el alumbrado nocturno también se remarcará la cúpula de la linterna.

La obra consistirá, por tanto, en la realización de diferentes circuitos de alumbrado que permitan iluminar los diferentes cuerpos de la torre, en el primer cuerpo, mediante la inclusión de proyectores que no se eleven de la altura del pavimento, a fin de no distorsionar la imagen del monumento. Para ello, se emplearán arquetas ubicadas, aproximadamente, en la misma situación las que proporcionan el alumbrado actual del elemento.

Además, para mejorar el alumbrado nocturno del monumento, se propone facilitar el acceso de un circuito a la cúpula de la linterna para permitir la disposición de un nuevo anillo de proyección mediante luminarias lineales que permita remarcar la cúpula de la linterna.