Arrancan las obras urgentes de reparación de la carretera de la esclusa de Sevilla, la vía alternativa al Centenario para el transporte de mercancías

La carretera SE-31, conocida como la carretera de la esclusa, será la primera de las vías estatales de la provincia de Sevilla en las que se ejecuta un plan urgente de reparación de daños tras las últimas borrascas. Los trabajos comenzarán este viernes en una vía que ha sido clave durante los últimos meses para el desvío del tráfico de mercancias ante las obras del puente del Centenario ahora paralizadas por el desencuentro entre el Ministerio de Transportes y la empresa adjudicataria.

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha señalado que los trabajos forman parte de una "campaña intensiva de reparación de los daños en los firmes provocados por la sucesión de temporales de los últimos meses".

Estas actuaciones se integran en el plan de choque puesto en marcha por el Ministerio de Transportes para restituir la normalidad en la Red de Carreteras del Estado en la provincia.

Respuesta tras los temporales

Durante los episodios de temporales, los equipos de conservación han realizado "una labor constante de atención a incidencias, mantenimiento de la vialidad y actuación preventiva, garantizando en todo momento la seguridad de los usuarios". Superada esa fase, se da paso ahora a una intervención estructural para actuar sobre los daños acumulados en los firmes. Finalizada la respuesta inmediata, se inicia una actuación para "recuperar los firmes deteriorados y reforzar la capacidad de servicio de las infraestructuras". El objetivo es devolver a la red su funcionalidad plena tras los efectos de las borrascas registradas en los últimos meses.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que "la prioridad absoluta ha sido mantener la circulación en condiciones de seguridad durante las semanas más complicadas del temporal". Ahora, ha añadido, "damos el siguiente paso: reparar los daños de manera estructural y con criterios de planificación y eficacia".

El Gobierno ha defendido que está llevando a cabo "un esfuerzo sin precedentes en materia de conservación de carreteras". Solo en 2025, la inversión en esta área ha alcanzado 1.910,6 millones de euros, cifra que prácticamente duplica los 918,9 millones de euros ejecutados en 2018.

Estimación de daños

La sucesión de temporales y borrascas ha obligado "además a realizar una estimación preliminar de daños que asciende a cerca de 225 millones de euros, necesarios para restaurar firmes deteriorados, recuperar sistemas de drenaje, estabilizar taludes y restituir elementos esenciales de la red de carreteras".

De forma paralela, el Ministerio desarrolla un Plan Especial para la Mejora de los Firmes de la Red de Carreteras del Estado, dotado con 1.629 millones de euros.

"La reparación que comienza mañana en la SE-31 es solo el primer paso de una campaña más amplia que continuará en otros puntos de Sevilla en los próximos días. Nuestro objetivo es claro: garantizar unas infraestructuras seguras, modernas y preparadas para resistir futuras inclemencias", ha concluido Toscano.