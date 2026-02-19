Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRUMP

De las calles de Sevilla al gabinete de Donald Trump: el rastro familiar en Andalucía del secretario general de EEUU, Marco Rubio, que casi nadie conocía

Rubio ha mostrado su relación con la provincia hispalense en la Conferencia de Seguridad de Múnich

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la Cumbre de Seguridad de Munich.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la Cumbre de Seguridad de Munich. / Ronald Wittek - EFE

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

El secretario general de EEUU y mano derecha de Donald Trump, Marco Rubio, tiene raíces sevillanas. Así lo ha asegurado el propio Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada el pasado 14 de febrero, en la que ha relatado que sus antepasados "vivían en Sevilla".

Rubio ha afirmado, de ese modo, que sus antepasados residían en la provincia hispalense mientras se desarrollaba la independencia estadounidense, un hecho con el que ha querido mostrar la alianza transatlántica y la herencia compartida que unen a Europa y Estados Unidos, cuyas fricciones se habían intensificado en las últimas semanas.

La herencia sevillana del secretario general de EEUU

Así, Rubio ha tendido la mano a Europa y ha querido mostrar su propia herencia andaluza, lograda a través de José de Reina y Tosta y Manuela Sánchez y Ximénez, ambos sevillanos.

"¿Sabían que en el año en que se fundó mi país, Lorenzo y Catalina Geroldi vivían en Casale Monferrato, en el Reino de Piamonte-Cerdeña? Y José y Manuela Reina vivían en Sevilla (España)", ha recalcado el secretario general de EEUU.

Marco Rubio recuerda su "propia historia", que se remonta a Sevilla

Además, ha continuado narrando ante los líderes europeos: "No sé qué sabían, si es que sabían algo, sobre las 13 colonias que habían obtenido su independencia del Imperio Británico, pero hay algo de lo que estoy seguro: nunca podrían haber imaginado que, 250 años después, uno de sus descendientes directos estaría hoy aquí, en este continente, como jefe diplomático de esa joven nación".

Durante su discurso, además, Rubio ha indicado: "Y, sin embargo, aquí estoy, recordando mi propia historia, que nos recuerda que nuestras historias y nuestros destinos siempre estarán vinculados".

Así descubrió Marco Rubio sus antepasados sevillanos

Unas raíces sevillanas que este hombre de origen cubano-americano que se ha convertido en una de las figuras más determinantes del Gobierno estadounidense conoció por sorpresa.

Lo hizo en diciembre de 2019 a través del programa 'Finding your roots (Descubriendo tus raíces)', de la televisión estadounidense, en el que el historiador y presentador Henry Louis Gates le explicó que su trastatarabuelo José de Reina y Tosta se casó con la sevillana Manuela Sánchez y Ximénez.

Ambos vivían en el pequeño municipio sevillano de Paradas y José de Reina fue licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, además de tener un rol destacado durante las epidemias de cólera de los años 30 del siglo XIX. Además, su nieto, Rafael Reina Sánchez, fue militar y nació en Sevilla en 1795.

El minstro francés de Exteriores, Jean Noel Barrot (derecha) junto a sus homólogos norteamericano, Marco Rubio, y alemán, Johann Wadephul.

El minstro francés de Exteriores, Jean Noel Barrot (derecha) junto a sus homólogos norteamericano, Marco Rubio, y alemán, Johann Wadephul. / GIUSEPPE LAMI - EFE

Pero Rubio no solo cuenta con raíces sevillanas, sino que su herencia se extiende por parte de España, como Alicante, Valencia, Galicia, Islas Canarias, Murcia y el barrio murciano de Espinardo.

TEMAS

De las calles de Sevilla al gabinete de Donald Trump: el rastro familiar en Andalucía del secretario general de EEUU, Marco Rubio, que casi nadie conocía

Tracking Pixel Contents